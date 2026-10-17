VFF vào top 3 đề cử hạng mục Liên đoàn thành viên xuất sắc của AFC năm 2026

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã công bố danh sách đề cử các hạng mục tại lễ trao giải AFC Awards Bangkok 2026.

Đáng chú ý, VFF có tên trong top 3 ứng viên của hạng mục Liên đoàn thành viên xuất sắc – hạng Kim cương (Diamond), bên cạnh Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc và Liên đoàn Bóng đá Thái Lan.

Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đại diện VFF nhận giải thưởng ghi nhận của Chủ tịch AFC dành cho Bóng đá trẻ cộng đồng năm 2023 (Ảnh: AFC).

Đây là một trong những giải thưởng quan trọng của AFC nhằm ghi nhận thành tích và những đóng góp của các liên đoàn thành viên đối với sự phát triển của bóng đá châu Á.

Việc góp mặt trong danh sách đề cử cho thấy những hoạt động và kết quả mà VFF đạt được trong thời gian qua tiếp tục nhận được sự ghi nhận từ tổ chức bóng đá lớn nhất châu lục.

Trong những năm gần đây, bóng đá Việt Nam có nhiều bước tiến ở các cấp độ đội tuyển, đồng thời tăng cường tổ chức các giải đấu quốc tế và phát triển hệ thống bóng đá trong nước.

Một trong những dấu ấn đáng chú ý là thành tích của các đội tuyển quốc gia tại những giải đấu châu Á. Trước đó, bóng đá Việt Nam ghi nhận 8 đội tuyển ở các cấp độ khác nhau giành quyền tham dự vòng chung kết châu Á.

Đến năm 2026, đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục tạo dấu ấn khi giành vị trí thứ ba tại vòng chung kết U23 châu Á.

Đây là kết quả đáng ghi nhận, cho thấy khả năng cạnh tranh của các cầu thủ trẻ Việt Nam trước những đối thủ có trình độ cao trong khu vực.

Bên cạnh đó, 17 Việt Nam cũng lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại vòng chung kết FIFA U17 World Cup.

Những thành tích này phản ánh sự tiến bộ của bóng đá trẻ Việt Nam, đồng thời cho thấy hiệu quả bước đầu từ công tác đào tạo, chuẩn bị lực lượng và tổ chức thi đấu ở các cấp độ.

Ngoài những kết quả trên sân cỏ, VFF còn có nhiều hoạt động nhằm nâng cao năng lực tổ chức và phát triển bóng đá trong nước. Trong đó, việc đăng cai các giải đấu quốc tế là một trong những nhiệm vụ được VFF chú trọng triển khai.

Riêng năm 2026, Việt Nam tổ chức vòng loại Asian Cup nữ (tại Phú Thọ), vòng loại U23 châu Á (Phú Thọ) và vòng loại U17 châu Á (Hà Nội).

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng là địa điểm đăng cai các trận đấu thuộc vòng bảng AFC Women's Champions League mùa giải 2025-2026.

Việc tổ chức những giải đấu này không chỉ tạo điều kiện cho các đội tuyển và câu lạc bộ Việt Nam thi đấu ở môi trường quốc tế mà còn giúp nâng cao kinh nghiệm điều hành, phối hợp và tổ chức các sự kiện bóng đá.

Cùng với công tác đăng cai, VFF tiếp tục chú trọng cải thiện chất lượng hệ thống giải bóng đá quốc gia. Các hoạt động nâng cao trình độ chuyên môn, tăng sức cạnh tranh của giải đấu và phát triển bóng đá trẻ được triển khai nhằm tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài.

Đáng chú ý, công tác đào tạo huấn luyện viên và trọng tài tiếp tục được thực hiện thông qua các chương trình bồi dưỡng chuyên môn theo tiêu chuẩn của AFC.

Trong lĩnh vực y học thể thao, VFF cũng tăng cường phối hợp với các đối tác chuyên môn, đồng thời tổ chức hội thảo về chăm sóc sức khỏe cầu thủ và phòng, chống doping.

Đây là những hoạt động cần thiết trong bối cảnh yêu cầu về thể lực, khả năng hồi phục và chăm sóc sức khỏe đối với cầu thủ ngày càng được chú trọng.

Ngoài ra, VFF tiếp tục hỗ trợ các liên đoàn thành viên tại địa phương triển khai những chương trình đào tạo, tổ chức thi đấu và phát triển phong trào bóng đá.

Đối với bóng đá nữ, VFF tổ chức Festival bóng đá nữ U14 và phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) triển khai chương trình nâng cao năng lực dành cho cán bộ quản lý.

Những hoạt động này góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận bóng đá, đồng thời tạo thêm điều kiện phát hiện và đào tạo các cầu thủ trẻ.