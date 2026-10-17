Đồng đội của Messi 22 năm trước giờ ra sao?

Ngày 16/10/2004, chàng trai Messi lần đầu thi đấu chính thức cho Barcelona khi mới 17 tuổi, 3 tháng và 22 ngày. Tiền đạo người Argentina được HLV Frank Rijkaard tung vào sân thay tiền vệ Deco ở phút 82, trong trận thắng Espanyol 1-0 tại La Liga.

Lionel Messi có trận ra mắt chính thức cho Barcelona cách đây 22 năm. Ảnh: AFP.

Đội hình từng sát cùng Lionel Messi cách đây 22 năm trước. Đồ họa: The Sun.

Không ai ngờ lần xuất hiện ngắn ngủi ấy lại mở đầu cho một trong những sự nghiệp vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Messi sau đó chơi 778 trận, ghi 672 bàn và giành 35 danh hiệu cùng đội bóng xứ Catalan trước khi chuyển sang PSG năm 2021.

Trong khi chủ nhân 8 Quả bóng Vàng vẫn thi đấu cho Inter Miami ở tuổi 39, những đồng đội từng sát cánh cùng anh trong trận ra mắt đã bước sang các ngã rẽ rất khác nhau.

Cựu danh thủ Deco hiện là giám đốc thể thao của Barca năm 2023. Ảnh: Getty

Đáng chú ý, người nhường chỗ cho Messi hôm ấy là Deco hiện giữ chức Giám đốc bóng đá Barcelona. Cựu tiền vệ người Bồ Đào Nha trở lại Camp Nou năm 2023, tham gia hoạch định chiến lược chuyển nhượng và xây dựng lực lượng cho đội bóng cũ.

Một người khác cũng trở về Barcelona là cựu hậu vệ Juliano Belletti. Người hùng ghi bàn quyết định giúp đội bóng vô địch Champions League 2006 hiện dẫn dắt Barca Atletic, đội dự bị của CLB và vừa được gia hạn hợp đồng vào tháng 6/2026.

Trên băng ghế huấn luyện, cựu trung vệ Rafael Marquez đang đảm nhiệm vai trò HLV trưởng tuyển Mexico, sau khi tiếp quản công việc từ ông Javier Aguirre hồi tháng 7. Nhà cầm quân 47 tuổi được giao nhiệm vụ chuẩn bị cho World Cup 2030.

Cựu tiền vệ Xavi Hernandez được bổ nhiệm làm HLV trưởng tuyển Hà Lan vào tháng 8/2026. Ảnh: Getty

Cựu tiền vệ Xavi Hernandez cũng có bước ngoặt đáng chú ý khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng tuyển Hà Lan vào tháng 8/2026, với hợp đồng kéo dài đến World Cup 2030.

Trong khi đó, cựu hậu vệ Giovanni van Bronckhorst trở lại dẫn dắt Feyenoord từ tháng 6, sau khi từng giúp đội bóng Hà Lan vô địch quốc gia năm 2017.

Không phải tất cả những người chơi chung với Messi 22 năm trước đều tiếp tục công việc huấn luyện. Cựu tiền đạo Samuel Eto'o hiện là Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Cameroon, chức vụ ông đảm nhiệm từ năm 2021 và vừa tái đắc cử vào tháng 11/2025.

Cựu tiền vệ Andres Iniesta hiện sở hữu đội đua xe đạp chuyên nghiệp NSN Cycling. Ảnh: Getty.

Cựu tiền vệ Andres Iniesta thậm chí chuyển sang một môn thể thao hoàn toàn khác. Sau khi giải nghệ năm 2024, huyền thoại người Tây Ban Nha tham gia sở hữu đội đua xe đạp chuyên nghiệp NSN Cycling thông qua công ty do ông đồng sáng lập. Đội đua này bắt đầu tham gia hệ thống WorldTour từ năm 2026.

Cựu huyền thoại Ronaldinho, đồng đội cũ của Messi, từng phải ngồi tù. Ảnh: Getty.

Trong khi đó, cuộc sống của Ronaldinho trải qua không ít biến cố. Cựu danh thủ Brazil từng bị bắt tại Paraguay năm 2020 vì sử dụng giấy tờ giả, phải ngồi tù hơn 1 tháng trước khi chuyển sang quản thúc tại khách sạn. Sau khi được trả tự do, anh tiếp tục xuất hiện tại các sự kiện bóng đá và hoạt động quảng bá.

Cựu hậu vệ Oleguer Presas lại được biết đến với những hoạt động xã hội và quan điểm ủng hộ phong trào độc lập Catalan.

Cựu thủ quân Carles Puyol hiện chọn lối sống kín tiếng sau khi giải nghệ. Ảnh: Getty.

Trong khi đó, cựu đội trưởng Carles Puyol lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn sau khi giải nghệ năm 2014.

Thủ môn Victor Valdes từng thử sức với công việc huấn luyện, trong đó có thời gian dẫn dắt đội trẻ Barcelona, nhưng không tạo được dấu ấn tương xứng sự nghiệp cầu thủ.

Thủ môn Victor Valdes đã trải qua một sự nghiệp rực rỡ tại Barca nhưng sự nghiệp huấn luyện không mấy thành công. Ảnh: Getty.

Cựu tiền đạo Henrik Larsson cũng từng trở lại Camp Nou, đảm nhiệm vai trò trợ lý HLV Ronald Koeman nhưng hiện cũng đã rời đi.