'Cristiano Ronaldo vẫn là trụ cột đội tuyển Bồ Đào Nha'

"Ronaldo vẫn là đội trưởng và là một trong những nhân tố quan trọng nhất để chúng tôi hoàn thành mục tiêu", ông Pedro Proenca nhấn mạnh hôm 16/10.

Phát biểu được đưa ra tại thành phố Funchal, trên đảo Madeira, quê hương Ronaldo, khi ông Proenca tham dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển bóng đá địa phương.

Đáng chú ý, người đứng đầu bóng đá Bồ Đào Nha công khai ủng hộ tiền đạo 41 tuổi dù chính FPF đang tiến hành điều tra và đình chỉ tạm thời chân sút 41 tuổi vì tự ý rời đội tuyển.

"Chúng tôi là một tập thể đoàn kết. Mục tiêu của toàn đội là bảo vệ chức vô địch Nations League và để làm được điều đó, chúng tôi cần tất cả mọi người", ông Proenca lưu ý.

Vị quan chức này cũng khẳng định Ronaldo có thể trở lại đội tuyển, đồng thời kêu gọi các bên giải quyết bất đồng. "Đây là lúc cần sự bình tĩnh, để tất cả ngồi lại với nhau và tìm ra giải pháp tốt nhất", Chủ tịch FPF yêu cầu.

Cristiano Ronaldo vẫn được Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đánh giá là nhân tố quan trọng của đội tuyển. Ảnh: Getty.

Thông điệp ấy trái ngược với những lo ngại về tương lai của Ronaldo, sau vụ lùm xùm nghiêm trọng giữa anh và HLV Jorge Jesus trong đợt tập trung tuyển Bồ Đào Nha cuối tháng 9.

Mâu thuẫn bắt đầu khi Ronaldo phải ngồi dự bị suốt trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1 tại Nations League ngày 27/9. Dù khởi động từ đầu hiệp 2, chân sút đang khoác áo Al Nassr không được tung vào sân, khiến anh thất vọng với cách xử lý của HLV Jesus.

Đỉnh điểm xảy ra ngày 30/9, khi Ronaldo bất ngờ rời nơi tập trung của tuyển Bồ Đào Nha tại Copenhagen, ngay trước trận gặp Đan Mạch.

Quyết định của đội trưởng khiến nội bộ đội tuyển rơi vào cuộc khủng hoảng và làm dấy lên những đồn đoán rằng anh có thể không còn cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha.

Trong bức tâm thư công bố ngày 6/10, chủ nhân 5 Quả bóng vàng cáo buộc HLV Jesus 2 lần thất hứa. Theo Ronaldo, nhà cầm quân này không thực hiện cam kết cho anh thi đấu khoảng 30 phút trước Na Uy, sau đó tiếp tục không giữ thỏa thuận giải thích sự việc trước truyền thông.

Dù vậy, Ronaldo thừa nhận việc tự ý rời đội tuyển là sai lầm, gửi lời xin lỗi đồng đội và người hâm mộ, đồng thời chấp nhận chịu trách nhiệm trước cơ quan kỷ luật.

"Tôi không nên làm như vậy. Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về tôi", tiền đạo 41 tuổi thừa nhận, nhưng vẫn khẳng định sẵn sàng trở lại đội tuyển sau khi chấp hành án phạt, nếu đáp ứng yêu cầu về thể lực và phong độ.

Ngày 9/10, Hội đồng Kỷ luật FPF quyết định mở cuộc điều tra, áp dụng biện pháp đình chỉ tạm thời đối với Ronaldo. Hồ sơ được chuyển sang bộ phận điều tra ngày 10/10 và được xử lý theo thủ tục khẩn cấp.

Tương lai của CR7 càng trở nên khó đoán khi ngày 15/10, chị gái anh là Elma Aveiro bày tỏ hoài nghi về khả năng em trai trở lại đội tuyển. Cô cho rằng việc hàn gắn quan hệ sẽ không dễ dàng khi niềm tin giữa các bên đã bị tổn thương.

Đáng chú ý, trong thời gian vụ việc được điều tra, tài khoản mạng xã hội chính thức của tuyển Bồ Đào Nha vẫn đăng bài chúc mừng Ronaldo ghi bàn cho Al Nassr vào các ngày 10 và 13/10. Những động thái này càng cho thấy phía đội tuyển chưa muốn khép lại cánh cửa với ngôi sao kỳ cựu.

Chủ tịch FPF vẫn muốn Ronaldo sớm tái xuất, thậm chí từng bày tỏ hy vọng đội trưởng có thể góp mặt trong đợt tập trung tháng 11.

Bản thân HLV Jesus cũng không đóng cửa với ngôi sao đang giữ kỷ lục 234 lần ra sân và ghi 146 bàn thắng cho tuyển Bồ Đào Nha.