Chính thức Tết 2027: Người lao động có thể nhận quà 2,5 triệu đồng theo Kế hoạch 56/KH-TLĐ

Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp hoặc làm việc trong môi trường đặc thù có thể được các cấp công đoàn quan tâm, thăm hỏi và trao quà với mức cao nhất dự kiến 2,5 triệu đồng/suất.

Nhiều nhóm người lao động được ưu tiên chăm lo dịp Tết

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Kế hoạch 56/KH-TLĐ năm 2026 về tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Theo kế hoạch, công tác chăm lo Tết tiếp tục hướng đến những người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, làm việc tại vùng sâu, vùng xa hoặc trong những ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Bên cạnh đó, người lao động có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, làm việc tại các đơn vị có đông công nhân hoặc phải trực, làm việc trong những ngày Tết cũng thuộc nhóm được quan tâm.

Một trong những nội dung đáng chú ý là hoạt động thăm hỏi, tặng quà và chúc Tết được triển khai từ Trung ương đến cơ sở, với nhiều mức hỗ trợ khác nhau tùy từng nhóm đối tượng và nguồn lực.

Có trường hợp được tặng quà đến 2,5 triệu đồng

Theo kế hoạch, trong trường hợp các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức thăm, tặng quà, mức chi dự kiến lên tới 2,5 triệu đồng/suất.

Trong đó, 2 triệu đồng tiền mặt và 500.000 đồng quà hiện vật.

Nhóm được hướng đến là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp; những người đang làm việc tại các công đoàn cơ sở có kết quả sản xuất, kinh doanh nổi bật, tập trung đông lao động hoặc có nhiều người gặp khó khăn.

Ngoài ra, các trường hợp làm việc tại địa bàn chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, vùng sâu, vùng xa, ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc phải trực, làm việc xuyên Tết cũng được ưu tiên trong hoạt động chăm lo.

Đây là mức quà cao nhất được nêu trong kế hoạch đối với hoạt động thăm hỏi, tặng quà của các đoàn lãnh đạo theo chương trình dự kiến.

Một số trường hợp có thể nhận quà 1,5 triệu đồng

Bên cạnh mức 2,5 triệu đồng/suất, kế hoạch cũng dự kiến mức 1,5 triệu đồng/suất đối với các chương trình thăm, tặng quà do các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo cơ quan của Quốc hội, một số bộ, ngành, đại biểu Quốc hội chuyên trách và lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện.

Khoản hỗ trợ này gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 500.000 đồng quà hiện vật.

Nguồn kinh phí thực hiện được chi từ quỹ hoạt động thường xuyên tại cấp Tổng Liên đoàn.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn cũng sẽ kết hợp tham dự, động viên đoàn viên, người lao động tại các chương trình như “Tết Sum vầy” và “Bữa cơm tất niên Công đoàn”, qua đó tạo không khí đoàn kết, ấm áp trước thềm năm mới.

Công đoàn địa phương có thể chăm lo tối đa 1 triệu đồng/người

Ở cấp tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, công đoàn tập đoàn kinh tế và công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, các đơn vị được yêu cầu chủ động cân đối nguồn tài chính công đoàn và huy động thêm nguồn lực xã hội để chăm lo Tết cho người lao động.

Theo kế hoạch, mức chăm lo từ nguồn tài chính công đoàn không quá 1,35 triệu đồng/suất, gồm tiền và hiện vật. Các đơn vị được khuyến khích huy động nguồn xã hội hóa nhằm nâng giá trị quà tặng.

Ngoài ra, tùy nguồn lực, các cấp công đoàn có thể thực hiện chăm lo với mức tối đa 1 triệu đồng/suất, trong đó ưu tiên hình thức chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của đoàn viên, người lao động.

Đối với tổng số quà tặng, không quá 15% được thực hiện theo hình thức trao trực tiếp, gồm tiền và một phần quà. Một số đơn vị đặc thù có thể áp dụng mức chi cao hơn nếu đáp ứng các điều kiện theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn.

Ưu tiên người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Tại công đoàn cơ sở, việc chăm lo Tết được thực hiện trên cơ sở nguồn tài chính công đoàn, nguồn lực từ doanh nghiệp và các nguồn xã hội hóa hợp pháp.

Trọng tâm là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo; người lao động làm việc tại vùng sâu, vùng xa và lao động là người dân tộc thiểu số.

Các công đoàn cơ sở được khuyến khích tặng quà, chúc Tết cho 100% đoàn viên nếu điều kiện tài chính cho phép.

Như vậy, dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, chính sách chăm lo của tổ chức công đoàn được triển khai theo nhiều cấp độ, tùy nhóm đối tượng và nguồn lực thực tế. Đáng chú ý, một số đoàn viên, người lao động thuộc diện ưu tiên có thể được nhận suất quà trị giá dự kiến 2,5 triệu đồng, gồm tiền mặt và hiện vật.

Việc triển khai cụ thể tại từng địa phương, ngành, doanh nghiệp và công đoàn cơ sở sẽ căn cứ vào điều kiện thực tế cũng như hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.