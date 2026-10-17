Á quân ASIAD 20 Nguyễn Thị Tâm 'truyền lửa' cho học sinh IVS

Trên sàn đấu boxing, Nguyễn Thị Tâm là một trong những gương mặt tiêu biểu của thể thao Việt Nam. Tại Trường phổ thông nội trú IVS, trong buổi giao lưu với thầy cô và học sinh, câu chuyện về nữ võ sĩ không chỉ xoay quanh những tấm huy chương. Điều khiến hành trình của cô trở nên đáng nhớ còn là những thử thách phía sau ánh hào quang, đặc biệt là quãng thời gian chấn thương và nỗ lực trở lại với đỉnh cao.

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm và chuyên gia Tawan Mungphing Klang giao lưu với các học sinh tại Trường phổ thông nội trú IVS. Ảnh: PHÚ SƠN

Chia sẻ với học sinh Trường phổ thông nội trú IVS, võ sĩ Nguyễn Thị Tâm cho biết thành tích trong thể thao không thể đến chỉ sau một thời gian ngắn. Đó là hành trình dài, đòi hỏi sự kiên trì, kỷ luật và khả năng đứng dậy sau những lần vấp ngã.

Với Nguyễn Thị Tâm, phía sau thành công của một vận động viên không chỉ có nỗ lực cá nhân, mà còn là sự đồng hành của thầy cô, gia đình và những người luôn tin tưởng mình. Khi được hỏi điều gì giúp bản thân tiếp tục tiến lên trong những giai đoạn khó khăn nhất, Nguyễn Thị Tâm nhắc đến gia đình trước tiên, sau đó là sự động viên từ thầy cô, bạn bè, anh chị em.

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm hiểu rằng, trong những thời điểm tưởng chừng không thể bước tiếp, sự cổ vũ về tinh thần có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đó cũng là điều cô muốn truyền tải đến các bạn học sinh: Không ai có thể tránh khỏi khó khăn, nhưng mỗi người đều có thể lựa chọn cách đối diện với chúng.

Câu chuyện của Nguyễn Thị Tâm càng trở nên xúc động khi nhìn lại quãng thời gian cô phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, trải qua phẫu thuật rồi từng bước trở lại. Theo huấn luyện viên trưởng đội tuyển boxing Việt Nam Nguyễn Như Cường, khả năng chịu đựng gian khổ và vượt qua nghịch cảnh chính là một trong những điểm khác biệt của cô học trò. Ông cho biết Tâm từng phải đối mặt với chấn thương, nhưng sau 3 năm vẫn trở lại để khẳng định bản thân. Bên cạnh sự cần cù, chăm chỉ và ý chí tập luyện, nữ võ sĩ còn được thầy đánh giá cao bởi tính khiêm tốn và thái độ tôn trọng mọi người.

Trước câu hỏi về những bạn trẻ có ước mơ nhưng còn rụt rè, thiếu tự tin, Nguyễn Thị Tâm khuyến khích các em hãy tin vào bản thân, sống có trách nhiệm và không ngừng cố gắng. “Thành công không phải lúc nào cũng là đánh bại đối thủ, mà là vượt qua giới hạn của chính bản thân mình”, Tâm bày tỏ.

Từ câu chuyện ấy, buổi giao lưu không dừng lại ở việc giới thiệu thành tích của một vận động viên. Đó còn là dịp để học sinh nhìn thấy những giá trị phía sau thành công như kỷ luật, lòng kiên trì, sự khiêm tốn và khả năng vượt qua nghịch cảnh.