Lấy đà đá phạt đền theo kiểu 'độc lạ', cầu thủ nhận cái kết bẽ mặt

Tiền vệ cánh Trayvone Reid của Mount Pleasant đã có một pha lấy đà đá phạt đền vô cùng "độc lạ" trong trận đấu với Club Sando tối 14/10.

Đội tuyển Jamaica đã dẫn trước 1-0 nhờ bàn thắng của Warner Brown tại Caribbean Cup, trước khi một quả phạt đền được trao ở phút 35 sau khi một cầu thủ để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Nhưng kiểu lấy đà độc đáo đã gây bất lợi cho Reid khi anh không thể tạo ra lực mạnh mẽ và cú sút đi thẳng và thấp.

Tiền vệ cánh Trayvone Reid của Mount Pleasant thực hiện quả phạt đền. Ảnh: Concacaf

Thủ môn Tershorne Ragoo của Club Sando đã cản phá thành công mà không gặp quá nhiều khó khăn.

Điều này đã khiến người hâm mộ bóng đá cười nghiêng ngả và đoạn clip về cú sút phạt đền "lố bịch" của Reid đã lan truyền chóng mặt trên X.

Một người hâm mộ trên X đã bình luận: "Đây là cái gì vậy?"

Một khác bình luận: "Tôi bỏ cuộc rồi".

Một người hâm mộ cho rằng: "Đây chắc chăn là cú sút phạt đền dài nhất từ trước đến nay".

Cú sút phạt đền của Reid khác xa so với quả phạt đền ngoạn mục ở Thái Lan, quả phạt đền đã đánh lừa cả thủ môn đang ăn mừng khi quả bóng xoay tròn bật trở lại vào lưới.