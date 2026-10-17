Ngôi sao Nhật Bản thừa nhận: Đình Bắc hoàn toàn đủ sức chinh chiến tại J-League

Vào tối ngày 13/10, trên thánh địa Hàng Đẫy trong khuôn khổ cúp C1 châu Á, CLB Công an Hà Nội đã phải chấp nhận thất bại sát nút 0-1 trước đại diện Kashima Antlers. Dù đại diện V-League không thể giữ lại điểm số, cá nhân Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn vô cùng đậm nét đối với giới truyền thông xứ sở hoa anh đào.

Trang chủ của J-League khen ngợi: “Tiền đạo Đình Bắc thi đấu ở bên hàng lang cánh trái cho thấy nền tảng thể lực tốt, với khả năng di chuyển linh hoạt. Người hỗ trợ cho anh là Leo Arthur cũng có khả năng đi bóng xuất sắc, với kỹ thuật điêu luyện. Ngoài ra, CLB Công an Hà Nội còn sở hữu Perea nguy hiểm trước khung thành.

Báo giới Nhật Bản ấn tượng với tài năng của Đình Bắc.

Chỉ cần một sơ suất nhỏ nơi hàng phòng ngự, Kashima Antlers hoàn toàn có thể phải trả giá bằng bàn thua đắt. Đội bóng đến từ Nhật Bản đã không ít lần trải qua những khoảnh khắc hú vía. Đáng chú ý nhất là pha bóng ở phút 45, khi Đình Bắc nhận đường chuyền thuận lợi từ Leo Arthur. Tiền đạo của Việt Nam thực hiện pha đột phá và rơi vào tư thế dứt điểm đầy hứa hẹn, tuy nhiên Naomichi Ueda đã nhanh chóng áp sát để can thiệp kịp thời cú sút.

Trong khi đó, tờ Gekisaka cũng đánh giá cao Đình Bắc. Họ dùng từ “ấn tượng” để nói về màn trình diễn của tiền đạo người Việt Nam.

Người gác đền Tomoki Hayakawa bên phía Kashima Antlers nhận định rằng Đình Bắc thừa khả năng để tranh tài tại giải VĐQG Nhật Bản: “Đình Bắc sở hữu thể hình khá tốt và có kỹ thuật cá nhân nổi bật. Anh ấy đã tạo ra sức ép rất lớn lên hàng phòng ngự của chúng tôi bằng khả năng áp sát và tranh chấp quyết liệt. Điều đó gây ra rất nhiều khó khăn cho hệ thống phòng ngự của Kashima Antlers. Tôi không rõ tương lai của Đình Bắc nhưng với tiềm năng hiện tại, cậu ấy hoàn toàn đủ sức thi đấu ở J-League”.

Ngôi sao Nhật Bản nhận định rằng Đình Bắc thừa khả năng để tranh tài tại giải VĐQG Nhật Bản.

Chia sẻ với truyền thông vào tháng 4, Đình Bắc cũng khẳng định rất muốn xuất ngoại ở thời điểm này. Cầu thủ xứ Nghệ chia sẻ: “Từ lâu, tôi đã có ước mơ được ra nước ngoài chơi bóng. Tôi cũng không biết những khó khăn gì sẽ chờ đón mình ở phía trước. Trước mắt, tôi sẽ tập trung làm tốt nhất có thể”.

Bước sang tháng 8, chân sút này tiếp tục bày tỏ nguyện vọng tới Nhật Bản chơi bóng khi trả lời phỏng vấn trên trang chủ ASEAN Cup: “Tôi thực sự hy vọng một ngày nào đó được thi đấu ở giải đấu có chất lượng chuyên môn cao hơn, có thể là ở châu lục khác. Tôi rất thích phong cách của bóng đá Nhật Bản.

Đình Bắc sẵn sàng sang Nhật Bản thi đấu.

Trong nhiều năm qua, nền bóng đá Nhật Bản phát triển rất mạnh mẽ. Nếu có cơ hội sang Nhật Bản thi đấu, tôi sẵn sàng đương đầu với thử thách để biết mình có thể tiến xa đến đâu. Khi dám thử sức, bạn mới biết giới hạn của bản thân. Bạn sẽ không bao giờ biết mình thành công hay thất bại chừng nào chưa nắm lấy cơ hội. Vì vậy, tôi rất muốn một ngày nào đó được sang Nhật Bản thi đấu”.