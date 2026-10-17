U17 Việt Nam gặp khó trước World Cup 2026

Theo thông tin mới nhất, tiền đạo Đậu Quang Hưng sẽ không thể cùng U17 Việt Nam tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2026, diễn ra tại Qatar vào tháng 11 tới.

Chân sút 17 tuổi gặp chấn thương cơ đùi trong một buổi tập gần đây. Dù không cần phẫu thuật, Quang Hưng vẫn phải trải qua quá trình điều trị và hồi phục dài ngày.

Tiền đạo Đậu Quang Hưng lỡ hẹn với U17 World Cup 2026.

Điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ bỏ lỡ chuyến tập huấn tại Hàn Quốc và không kịp trở lại để tham dự U17 World Cup 2026.

Đây là tổn thất đáng tiếc đối với U17 Việt Nam bởi Quang Hưng là một trong những cầu thủ quan trọng trên hàng công của HLV Cristiano Roland.

Trước đó, tiền đạo này từng ghi bàn thắng quyết định giúp U17 Việt Nam đánh bại U17 Yemen tại vòng chung kết U17 châu Á 2026.

Khả năng chọn vị trí, di chuyển và tận dụng cơ hội của Quang Hưng là những yếu tố giúp anh có vai trò quan trọng trong các phương án tấn công.

Việc mất tiền đạo này khiến HLV Cristiano Roland phải tính toán lại lực lượng, đặc biệt trong bối cảnh U17 Việt Nam chỉ còn khoảng một tháng để chuẩn bị cho trận ra quân tại U17 World Cup 2026.

Một trong những phương án có thể được cân nhắc là Nguyễn Lê Quang Khôi, cầu thủ từng được triệu tập vào đội tuyển U17 Việt Nam.

Bên cạnh bài toán nhân sự, U17 Việt Nam đang tiếp tục đẩy nhanh quá trình chuẩn bị cho lần đầu tiên tham dự sân chơi U17 World Cup.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ lên đường sang Hàn Quốc vào ngày 19/10, sau khoảng một tháng tập luyện tại Hà Nội.

Đợt tập huấn tại Hàn Quốc dự kiến kéo dài đến ngày 29/10. Trong thời gian này, U17 Việt Nam có kế hoạch thi đấu ba trận giao hữu với U16 Hàn Quốc, U17 Hàn Quốc và một đội U18 thuộc hệ thống K-League 1.

Đây đều là những đối thủ phù hợp để các cầu thủ trẻ Việt Nam kiểm tra khả năng thi đấu trong môi trường có cường độ cao.

Thông qua các trận giao hữu, ban huấn luyện sẽ đánh giá phong độ từng cầu thủ, khả năng phối hợp giữa các tuyến và hiệu quả của những phương án chiến thuật đã được xây dựng.

Đặc biệt, trong bối cảnh Quang Hưng vắng mặt, những trận đấu này còn là cơ hội để HLV Cristiano Roland thử nghiệm nhân sự trên hàng công.

Sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, U17 Việt Nam sẽ tiếp tục chuẩn bị trước khi sang UAE từ ngày 6 đến 9/11.

Tại đây, đội tuyển dự kiến có trận giao hữu với U17 Fiji. Đây là đối thủ được lựa chọn nhằm giúp các cầu thủ làm quen với một số đặc điểm lối chơi tương đồng với U17 New Zealand, đội nằm cùng bảng với Việt Nam tại World Cup.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng đang trao đổi với Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia về khả năng tổ chức thêm một trận giao hữu giữa hai đội U17.

Nếu kế hoạch được hoàn tất, U17 Việt Nam sẽ có tối đa 5 trận giao hữu quốc tế trước khi bước vào giải đấu.

U17 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho U17 World Cup 2026.

Đây là số trận cần thiết để đội tuyển hoàn thiện sự chuẩn bị, đặc biệt khi các cầu thủ chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu với những đối thủ ngoài khu vực.

Ngoài việc tổ chức các trận đấu tập, ban huấn luyện cũng tập trung nâng cao nền tảng thể lực và khả năng thích nghi với cường độ thi đấu quốc tế.

Theo HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam đang chú trọng đồng thời nhiều yếu tố, từ thể lực, chiến thuật đến tâm lý thi đấu.

Trong quá trình tập luyện, các cầu thủ được tăng cường các bài tập phát triển sức mạnh, đồng thời chú ý đến chế độ dinh dưỡng và phục hồi.

Nhà cầm quân người Brazil cũng yêu cầu các học trò duy trì kỷ luật sinh hoạt, tập trung vào chuyên môn và hạn chế những tác động tiêu cực từ mạng xã hội.

Đây là điều cần thiết bởi phần lớn cầu thủ U17 Việt Nam chưa từng tham dự một giải đấu có quy mô và mức độ cạnh tranh lớn như U17 World Cup.

Tại vòng chung kết U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Mali.