U23 Việt Nam tái đấu Thái Lan ngày 10-11

Đây là giải đấu do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai và CLB Hoàng Anh Gia Lai tổ chức.

Bên cạnh chủ nhà U23 Việt Nam, giải có sự góp mặt của các khách mời U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore. Bốn đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan lần gần nhất tại CFA Team China 2026 (Ảnh: VFF)

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp "kỳ phùng địch thủ" U23 Thái Lan trong trận khai mạc lúc 19h ngày 10-11, rồi gặp U23 Singapore (19h ngày 12-11) và U23 Qatar (19h ngày 14-11).

Đội vô địch nhận 100.000 USD, Á quân nhận 40.000 USD và hạng Ba nhận 20.000 USD. Bên cạnh đó ban tổ chức còn trao các giải thưởng cá nhân: Cầu thủ xuất sắc nhất giải (2.000 USD), Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (1.000 USD), Thủ môn xuất sắc nhất (1.000 USD) và Tổ trọng tài xuất sắc (1.000 USD).

Theo kế hoạch dự kiến, U23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào ngày 8-11 để chuẩn bị tham dự giải. Do giải diễn ra vào FIFA Days tháng 11 nên dự kiến U23 Việt Nam cũng như các khách mời sẽ có được lực lượng mạnh nhất.

Với sự góp mặt của các đội tuyển U23 chất lượng đến từ Đông Nam Á và châu Á, giải đấu là cơ hội để U23 Việt Nam thi đấu cọ xát, đánh giá lực lượng và tích lũy kinh nghiệm, hướng tới những mục tiêu tiếp theo, trong đó có vòng loại U23 châu Á 2028.