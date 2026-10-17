Á quân boxing ASIAD 20 Nguyễn Thị Tâm truyền cảm hứng vượt giới hạn bản thân

Từ câu chuyện vượt chấn thương đến những bức chân dung đặc biệt

Á quân ASIAD 20 Nguyễn Thị Tâm, huấn luyện viên Nguyễn Như Cường, chuyên gia Tawan Mungphingklang tại cuộc giao lưu sáng 17-10. Ảnh: Phú Sơn.

Cuộc giao lưu “Bản lĩnh hoa hồng, vinh danh phụ nữ Việt Nam” diễn ra sáng 17-10 tại Trường Trung học phổ thông IVS (xã Thanh Oai) không chỉ mang đến cho học sinh của trường cơ hội gặp gỡ một trong những gương mặt tiêu biểu của boxing Việt Nam, mà còn trở thành dịp để các em cảm nhận rõ hơn những giá trị phía sau thành công.

Trên sàn đấu, Nguyễn Thị Tâm được biết đến với bản lĩnh và những thành tích nổi bật, trong đó có tấm HCB ASIAD 20 ở hạng cân 51kg. Nhưng tại Trường Trung học phổ thông IVS, câu chuyện của nữ võ sĩ không chỉ xoay quanh những tấm huy chương. Điều khiến các em học sinh chú ý còn là hành trình vượt qua chấn thương, trải qua phẫu thuật rồi kiên trì trở lại với thể thao đỉnh cao.

Vó sĩ Nguyễn Thị Tâm trả lời tại giao lưu. Ảnh: Phú Sơn.

Chia sẻ với các em học sinh, võ sĩ Nguyễn Thị Tâm nhấn mạnh rằng thành tích không thể đến trong ngày một ngày hai. Đó là hành trình dài, đòi hỏi sự kiên trì, kỷ luật và quyết tâm vượt qua những thời điểm khó khăn nhất. “Không phải là một thời gian ngắn mà mình có thể đạt được đỉnh cao. Đó là cả một hành trình dài, rất dài và khó khăn”, nữ võ sĩ chia sẻ.

Theo võ sĩ Nguyễn Thị Tâm, phía sau mỗi vận động viên còn có sự đồng hành của gia đình, thầy cô, bạn bè và những người luôn tin tưởng, động viên. Thành công không chỉ được quyết định bởi năng lực, mà còn bởi thái độ trước thử thách và khả năng đứng dậy sau những lần vấp ngã.

Câu chuyện càng có sức nặng khi huấn luyện viên trưởng đội tuyển boxing Việt Nam, Trưởng bộ môn boxing (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội) Nguyễn Như Cường nhắc lại quãng thời gian học trò phải đối mặt với chấn thương. Theo ông, sau ba năm chiến đấu với chấn thương ở SEA Games 32 năm 2023 tại Campuchia, võ sĩ Nguyễn Thị Tâm vẫn trở lại và tiếp tục khẳng định bản thân. Bên cạnh sự cần cù, chăm chỉ trong tập luyện, nữ võ sĩ còn được người thầy đánh giá cao bởi bản lĩnh vượt khó, chịu gian khổ. Đặc biệt, nữ võ sĩ còn được đánh giá cao bởi sự khiêm tốn, thái độ tôn trọng mọi người ngay cả khi đạt được thành công.

“Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm không chỉ có thành tích nổi bật mà còn rất khiêm tốn, luôn tôn trọng thầy cô. Đó là điều chúng tôi rất trân trọng ở em”, huấn luyện viên Nguyễn Như Cường chia sẻ.

Đại diện trường IVS trao tặng những bức tranh chân dung tới á quân ASIAD 20 Nguyễn Thị Tâm, huấn luyện viên Nguyễn Như Cường và chuyên gia Tawan Mungphingklang. Ảnh: Phú Sơn.

Không khí buổi giao lưu thêm gần gũi khi nhà trường trao tặng những bức tranh chân dung dành cho á quân ASIAD 20 Nguyễn Thị Tâm, huấn luyện viên Nguyễn Như Cường và chuyên gia Tawan Mungphingklang – người Thái Lan đang đồng hành cùng đội Hà Nội và góp sức vào những thành công của nữ võ sĩ, trong đó có hành trình giành HCB ASIAD 20. Những món quà được chuẩn bị bằng sự trân trọng của thầy trò IVS khiến cả ba khách mời thích thú, xúc động. Với họ, đây không chỉ là những bức tranh lưu niệm, mà còn là tình cảm, sự ghi nhận của các em học sinh dành cho những người đang góp sức vào hành trình phát triển thể thao Việt Nam.

Khoảnh khắc ấy cũng tạo nên điểm nhấn riêng của cuộc gặp gỡ. Ở đó, sự kết nối không còn đơn thuần giữa người nổi tiếng và người hâm mộ, mà trở thành cuộc gặp gỡ giữa những người cùng chia sẻ tinh thần nỗ lực, kỷ luật và khát vọng tiến lên.

Tiếp thêm động lực cho những ước mơ tuổi học trò

Á quân ASIAD 20 Nguyễn Thị Tâm, chuyên gia Tawan Mungphingklang chụp ảnh giao lưu với học sinh trường IVS. Ảnh: Phú Sơn.

Với học sinh trường IVS, được trực tiếp gặp gỡ một vận động viên vừa giành huy chương châu Á là trải nghiệm đặc biệt. Điều đọng lại không chỉ là niềm vui được gặp thần tượng, mà còn là cảm giác tự hào và được tiếp thêm nguồn động lực để các em tiếp tục theo đuổi những mục tiêu của riêng mình.

Em Nguyễn Ngọc Diệp, học sinh lớp 11 cho biết: Qua cuộc giao lưu, em nhận thấy phía sau thành tích của võ sĩ Nguyễn Thị Tâm là quá trình rèn luyện bền bỉ, vượt qua những thử thách khó khăn và kiên trì theo đuổi mục tiêu. Cuộc gặp gỡ đem đến cho em niềm vui, sự ngưỡng mộ, đồng thời khơi dậy mong muốn cố gắng hơn trong học tập cũng như những hoạt động mình yêu thích.

Cùng chung niềm hứng khởi ấy có em Phạm Văn Hùng, học sinh lớp 10, đang tập luyện môn võ vovinam. Theo em Phạm Văn Hùng, từ những chia sẻ của võ sĩ Nguyễn Thị Tâm, em có thêm động lực để tiếp tục tập luyện, rèn sức khỏe và ý chí.

Dù theo đuổi những môn võ khác nhau, các em đều có thể tìm thấy điểm chung trong hành trình của những vận động viên từ câu chuyện của á quân ASIAD 20 Nguyễn Thị Tâm rằng thành tích không tự nhiên xuất hiện, mà được tạo nên từ từng buổi tập, sự quyết tâm theo đuổi mục tiêu. Những bài học ấy cũng có ý nghĩa với việc học tập, khi mỗi học sinh đều cần sự chủ động, tinh thần trách nhiệm và khả năng vượt qua áp lực.

Trước những học sinh còn rụt rè hoặc thiếu tự tin khi theo đuổi ước mơ, võ sĩ Nguyễn Thị Tâm khuyến khích các em tin vào bản thân, sống có trách nhiệm và không ngừng cố gắng. Theo nữ võ sĩ, chiến thắng quan trọng không phải lúc nào cũng là đánh bại đối thủ, mà còn là vượt qua giới hạn của chính mình.

Buổi giao lưu tại IVS vì thế không dừng lại ở một hoạt động gặp gỡ, mà mở ra cơ hội để học sinh tiếp cận những giá trị sống thông qua câu chuyện của người trong cuộc với thông điệp: “Thành công cũng đáng quý nhưng dám vượt qua giới hạn của bản thân cũng quan trọng không kém”.

Cuộc hội ngộ của ba thế hệ võ sĩ boxing nữ Hà Nội

Từ trái qua phải: Võ sĩ vô địch SEA Gajmes 28 năm 2015 Nguyễn Thị Yến, chuyên gia Tawan Mungphingklang, huấn luyện viên Nguyễn Như Cường, á quân ASIAD 20 Nguyễn Thị Tâm, võ sĩ vô địch Đại hội Thể thao trong nhà châu Á năm 2009 Ngô Thị Phương bên lề cuộc giao lưu. Ảnh: Phú Sơn.

Bên lề cuộc giao lưu tại Trường Trung học phổ thông IVS, sự hiện diện của ba gương mặt “vàng” thuộc những thế hệ khác nhau của boxing nữ Hà Nội là Ngô Thị Phương, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Tâm đã tạo nên cuộc hội ngộ đặc biệt giữa các thế hệ võ sĩ và những người thầy, chuyên gia từng đồng hành cùng họ. Họ từng ghi dấu ấn ở các đấu trường quốc tế, góp phần viết nên những cột mốc đáng nhớ cho boxing Việt Nam. Ngô Thị Phương là một trong những gương mặt tiên phong, từng giành Huy chương vàng hạng 48kg tại Đại hội Thể thao trong nhà châu Á lần thứ nhất năm 2009, trở thành võ sĩ boxing Việt Nam đầu tiên giành HCV ở cấp độ châu Á. Hiện tại, dù theo đuổi công việc kinh doanh nhưng cô cho biết, niềm đam mê boxing vẫn còn nguyên vẹn. Nguyễn Thị Yến, nhà vô địch SEA Games năm 2015, tiếp nối dấu ấn của thế hệ đi trước ở các hạng cân nhỏ. Hiện cô vẫn gắn bó với boxing thông qua việc mở phòng tập tại phố Ngọc Lâm, phường Bồ Đề. Ở thế hệ hiện tại, Nguyễn Thị Tâm tiếp tục khẳng định vị thế ở hạng cân 51kg, với những thành tích quốc tế nổi bật, trong đó có HCB ASIAD 20. Ba gương mặt, ba chặng đường khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở tình yêu với boxing, tinh thần bền bỉ và khát vọng đưa thể thao Việt Nam vươn xa.