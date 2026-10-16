Lễ Thượng cờ Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam. (Ảnh: HOÀI THU)

Đây là nghi thức đánh dấu sự hiện diện chính thức của các đoàn thể thao đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, mở đầu cho hành trình tranh tài tại đại hội. Theo quy định của Ban Tổ chức nước chủ nhà Nhật Bản, mỗi đoàn thể thao được cử tối đa 14 thành viên chính thức tham dự Lễ Thượng cờ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Naoki Matsui, Phó Tổng Thư ký Ban Tổ chức Đại hội Thể thao châu Á Aichi-Nagoya 2026 (AINAGOC), bày tỏ niềm vinh dự khi được đón tiếp các vận động viên, đại biểu và đại diện cơ quan truyền thông đến từ khắp các quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á. Sự hiện diện của các đoàn tại đại hội góp phần tạo nên không khí giao lưu quốc tế, đồng thời mở ra cơ hội tăng cường sự gắn kết, hiểu biết và tình hữu nghị giữa các dân tộc.

Video "Lễ Thượng cờ Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 5". (Thực hiện: HOÀI THU)

Ông Naoki Matsui cho biết, khu vực Athlete Plaza sẽ là trung tâm giao lưu chính trong suốt thời gian diễn ra đại hội. Với không gian được bao quanh bởi thiên nhiên xanh mát và vùng biển khoáng đạt, địa điểm này được kỳ vọng mang đến cho các vận động viên, đại biểu những phút giây thư giãn sau quá trình tập luyện, thi đấu, đồng thời tạo điều kiện để các đoàn gặp gỡ, chia sẻ và xây dựng những mối quan hệ hữu nghị mới, vượt qua ranh giới quốc gia.

Ông Naoki Matsui, Phó Tổng Thư ký Ban Tổ chức Đại hội Thể thao châu Á Aichi-Nagoya 2026 (AINAGOC). (Ảnh: HOÀI THU)

Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức Asian Para Games 5 cũng đã trao quà lưu niệm, thể hiện sự hiếu khách và tinh thần giao lưu, hữu nghị giữa các quốc gia tham dự. Ông Naoki Matsui khẳng định mong muốn chào đón các đoàn bằng sự hiếu khách mang đậm bản sắc truyền thống và văn hóa địa phương, đồng thời hy vọng các vận động viên, huấn luyện viên và đại biểu sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ tại Aichi-Nagoya, cảm nhận được nét đặc trưng của vùng đất đăng cai, qua đó góp phần tạo nên một kỳ đại hội giàu ý nghĩa.

“Chúng tôi cam kết sẽ dốc toàn lực hỗ trợ để quý vị có được thể trạng và tâm thế tốt nhất, tự tin tỏa sáng và phát huy tối đa năng lực trên đấu trường”, ông Naoki Matsui nhấn mạnh.

Ông Naoki Matsui, Phó Tổng Thư ký Ban Tổ chức Đại hội Thể thao châu Á Aichi-Nagoya 2026 trao quà của Ban Tổ chức tới Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao, Trưởng đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Asian Para Games 5. (Ảnh: HOÀI THU)

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Asian Para Games 5 với 36 thành viên, trong đó có 21 vận động viên tranh tài ở 5 môn thể thao, gồm: điền kinh, bơi, cử tạ, bóng bàn và cầu lông. Đoàn do ông Nguyễn Trọng Hổ, Phó Cục trưởng Thể dục thể thao, làm Trưởng đoàn. Các vận động viên Việt Nam đã trải qua quá trình chuẩn bị, tập luyện trước khi bước vào đấu trường châu lục. Việc tham dự đại hội là cơ hội để các tuyển thủ kiểm chứng năng lực chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đồng thời thể hiện ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên của thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Asian Para Games là sự kiện thể thao có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia trong châu lục; đồng thời lan tỏa thông điệp về bình đẳng, hòa nhập và tôn trọng sự khác biệt thông qua thể thao.

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Asian Para Games 5 tại Lễ Thượng cờ. (Ảnh: HOÀI THU)

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Asian Para Games 5 tại Lễ Thượng cờ. (Ảnh: HOÀI THU)

Theo kế hoạch, Lễ khai mạc Asian Para Games 5 diễn ra từ 18 giờ đến khoảng 20 giờ ngày 18/10 (giờ Nhật Bản) tại Sân vận động điền kinh Công viên Mizuho, thành phố Nagoya. Chương trình biểu diễn trước lễ khai mạc bắt đầu lúc 16 giờ cùng ngày, tương đương 14 giờ theo giờ Việt Nam. Ban Tổ chức cho biết lễ khai mạc được xây dựng theo chủ đề “WABI - We Are Beautiful Individuals”, tôn vinh vẻ đẹp riêng biệt của mỗi cá nhân và tinh thần đoàn kết giữa những con người có sự khác biệt về thể chất, quốc gia và văn hóa.

Ý tưởng chủ đạo lấy cảm hứng từ triết lý thẩm mỹ truyền thống Nhật Bản, đặc biệt là tinh thần Wabi gắn với nghệ thuật trà đạo. Thông qua âm nhạc, vũ đạo và các hình thức biểu diễn dân gian, chương trình hướng tới truyền tải thông điệp về sự hòa nhập, nghị lực vượt qua giới hạn và những giá trị nhân văn của thể thao người khuyết tật.

Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại đại hội. (Ảnh: HOÀI THU)

Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật do nghệ sĩ múa, biên đạo Moriyama Kaiji dàn dựng. Câu chuyện được thể hiện thông qua ngôn ngữ hình thể, âm thanh, giọng nói và thơ ca, với sự tham gia của nghệ sĩ khiếm thị Sekiba Rio. Các tiết mục kết hợp nghệ thuật đương đại với những nét văn hóa đặc trưng của tỉnh Aichi, trong đó có các hình thức biểu diễn lễ hội truyền thống và sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ địa phương.

Đặc biệt, đài lửa của đại hội được chế tác từ đất lấy tại 3 vùng sản xuất gốm nổi tiếng của Aichi là Seto, Tokoname và Sanshu. Công trình do các nghệ nhân cùng người dân địa phương thực hiện, thể hiện sự kết nối giữa truyền thống, thiên nhiên và con người. Qua đó, nước chủ nhà gửi gắm thông điệp về sự đa dạng, gắn kết và những giá trị chung được vun đắp thông qua thể thao.