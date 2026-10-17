U23 Việt Nam so tài U23 Thái Lan ở Gia Lai VTV Cup 2026

U23 Việt Nam và U23 Thái Lan trong lần so tài gần đây nhất tại CFA Team China 2026. Ảnh: VFF

Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 14-11 tại Sân vận động Pleiku (tỉnh Gia Lai), quy tụ 4 đội tuyển gồm U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore. Đây là giải đấu có ý nghĩa quan trọng đối với công tác chuẩn bị chuyên môn của các đội bóng trẻ, đồng thời tạo cơ hội để người hâm mộ được theo dõi những trận cầu quốc tế hấp dẫn.

Giải do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cùng Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tổ chức. Bốn đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, qua đó xác định thứ hạng chung cuộc.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan lúc 19h ngày 10-11 trong trận khai mạc. Đây được xem là màn so tài đáng chờ đợi giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ của bóng đá trẻ Đông Nam Á. Sau trận đấu này, thầy trò U23 Việt Nam tiếp tục gặp U23 Singapore lúc 19h ngày 12-11, trước khi khép lại hành trình tại giải bằng cuộc đối đầu U23 Qatar lúc 19h ngày 14-11.

Theo kế hoạch dự kiến, U23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại từ ngày 8-11 để chuẩn bị cho giải đấu. Việc được thi đấu với những đối thủ có phong cách và trình độ khác nhau sẽ giúp ban huấn luyện đánh giá năng lực cầu thủ, rà soát đội hình, thử nghiệm phương án chiến thuật và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Đáng chú ý, giải đấu cũng nằm trong lộ trình chuẩn bị cho những nhiệm vụ tiếp theo của bóng đá trẻ Việt Nam, trong đó có Vòng loại U23 châu Á 2028. Những trận đấu tại Gia Lai sẽ là dịp để các cầu thủ thể hiện khả năng, cạnh tranh vị trí và tích lũy bản lĩnh trước các thử thách lớn hơn.

Lịch thi đấu Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026. Ảnh: VFF

Bên cạnh mục tiêu chuyên môn, Gia Lai VTV Cup 2026 còn góp phần hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”. Sự kiện được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho các hoạt động thể thao, du lịch của địa phương, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Gia Lai đến với người dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Ban Tổ chức công bố tổng hợp các giải thưởng với mức thưởng hấp dẫn. Đội vô địch nhận 100.000 USD, cúp và Huy chương vàng; đội á quân nhận 40.000 USD cùng Huy chương bạc; đội xếp thứ ba nhận 20.000 USD và Huy chương đồng.

Ở các hạng mục cá nhân, cầu thủ xuất sắc nhất giải được thưởng 2.000 USD; cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, thủ môn xuất sắc nhất và tổ trọng tài xuất sắc cùng nhận mức thưởng 1.000 USD mỗi giải.

Với sự góp mặt của bốn đội tuyển đến từ Đông Nam Á và châu Á, Gia Lai VTV Cup 2026 hứa hẹn mang đến những trận đấu có chất lượng chuyên môn, đặc biệt là cuộc chạm trán giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Đây cũng là cơ hội để khán giả Gia Lai và các địa phương lân cận trực tiếp cổ vũ các cầu thủ, góp phần tạo không khí sôi động cho ngày hội bóng đá quốc tế tại phố núi Pleiku.