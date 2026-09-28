2 Ngày 1 Đêm: Võ Tấn Phát một mình 'gánh team', Kiều Minh Tuấn lật ngược tình thế

Trong trò chơi “chuyền nước tiếp sức” để giành phần ăn cho bữa tối, đội Chơi Là Thắng vượt qua đội Vua Trò Chơi(s) với chiến thắng sít sao. Kết quả này giúp các thành viên có được bàn ăn thịnh soạn nhất và quyền dán sticker lên vòng xoay tăng ca. Sau 3 trò chơi, mỗi đội đều đã một lần giành hạng nhất, khiến cơ hội phải tăng ca được chia đều cho các thành viên.

Sau bữa tối, 3 đội tiếp tục bước vào thử thách mặc túi ngủ để quyết định thứ hạng “ngủ sướng - ngủ khổ”. “Tổng tài” HIEUTHUHAI sử dụng quyền “sa thải tạm thời” để loại Võ Tấn Phát khỏi thử thách, quyết tâm làm suy yếu đội đối thủ. Tuy nhiên, đội Con Chim cuối cùng vẫn phải nhận suất ngủ ngoài trời. Đội Chơi Là Thắng về nhì, trong khi đội Vua Trò Chơi(s) giành được chỗ ngủ đầy đủ tiện nghi.

Trước khi kết thúc ngày dài, các nghệ sĩ quay vòng tăng ca và chọn ra người phải thực hiện nhiệm vụ vào sáng hôm sau. “Thánh xui” Ngô Kiến Huy một lần nữa được gọi tên, buộc phải thức sớm ra biển đánh bắt cá.

Trong phần bình chọn “Tổng tài” cho chặng tiếp theo, Song Luân tạo điểm nhấn với màn “quay xe” liên tục. Anh lần lượt cảm ơn Trường Giang vì sự chăm sóc, khen Lê Dương Bảo Lâm hài hước và HIEUTHUHAI tinh tế, nhưng cuối cùng lại bỏ phiếu cho Kiều Minh Tuấn với lý do đơn giản: “bình chọn cho vui”. Những lựa chọn bất ngờ của Song Luân khiến cả dàn cast phải bật cười.

Tại công viên nước, các nghệ sĩ tiếp tục bước vào trò chơi giành cờ với sự cổ vũ của khán giả. Võ Tấn Phát trở thành nhân tố nổi bật khi tận dụng chiến thuật cản người hợp lý, trực tiếp mang về 3 điểm giúp đội giành chiến thắng. Trong khi đó, đội Vua Trò Chơi(s) chỉ có 1 điểm và phải nhận hình phạt vừa bật cóc vừa hô: “Tôi là kẻ thất bại”.

Hành trình khép lại bằng màn công bố kết quả bình chọn vị trí “Tổng tài”. Hai thành viên nhận được nhiều phiếu nhất là Lê Dương Bảo Lâm và Kiều Minh Tuấn. Cuối cùng, “chú 6” Kiều Minh Tuấn chính thức trở thành “Tổng tài” cho chặng tiếp theo.

Kết quả này đánh dấu màn lật ngược tình thế đáng chú ý của Kiều Minh Tuấn khi ở chặng trước, anh là người có ít phiếu bình chọn nhất. Trong khi đó, Lê Dương Bảo Lâm một lần nữa vụt mất vị trí “Tổng tài” trong gang tấc.

Chia sẻ về lần thứ 4 đồng hành cùng chương trình, Hữu Đằng cho biết anh từng yêu thích 2 Ngày 1 Đêm từ mùa đầu tiên và cảm thấy may mắn khi có cơ hội trở thành khách mời, đồng hành cùng dàn cast qua nhiều hành trình. Võ Tấn Phát và Song Luân cũng gửi lời cảm ơn chương trình và khán giả sau lần tái ngộ.

Công ty du lịch 2 Ngày 1 Đêm cũng đã chào đón một vị “Tổng tài” mới, hứa hẹn mang đến một phong cách lãnh đạo và chiến thuật phát triển mới. Điểm đến nào sẽ được các “giám đốc” lựa chọn cho hành trình tiếp theo? Họ sẽ còn những “tuyệt chiêu” nào giúp tour du lịch ngày càng thêm thú vị? Câu trả lời sẽ tiếp tục được hé lộ trong tập 103 của 2 Ngày 1 Đêm Mùa 5.