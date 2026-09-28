Hồng Đào chính thức có tin vui sau khi công khai tình yêu mới ở tuổi 64

Sau khi Hồng Đào bất ngờ công khai tình yêu mới ở tuổi 64 là âm nhạc, mới đây, nữ nghệ sĩ đã tiếp tục đón thêm tin vui khiến nhiều khán giả vỡ oà. Theo đó, phần trình diễn Xuân Thì do Hồng Đào thể hiện trong talkshow của MC Nguyên Khang mới đây đã đạt 1 triệu lượt xem trên TikTok và lọt top trending, trở thành dấu ấn đặc biệt tiếp theo với nữ nghệ sĩ.

Hồng Đào công khai tình yêu với âm nhạc bằng ca khúc Xuân Thì. Ảnh chụp màn hình YouTube Nguyên Khang.

Trước đó, Hồng Đào khiến nhiều khán giả bất ngờ khi xuất hiện trong talkshow của MC Nguyên Khang và thể hiện ca khúc Xuân Thì. Đây là một trong những lần hiếm hoi nữ nghệ sĩ trực tiếp đứng trên sân khấu để thể hiện tình yêu dành cho âm nhạc trước công chúng.

Suốt nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Hồng Đào vốn được khán giả nhớ đến nhiều nhất qua sân khấu hài kịch. Những năm gần đây, nữ nghệ sĩ tiếp tục tạo dấu ấn với điện ảnh khi liên tục góp mặt trong nhiều dự án đáng chú ý. Chính vì vậy, hình ảnh Hồng Đào cầm micro, dùng giọng hát để kể câu chuyện của mình mang đến một cảm giác khá khác biệt.

Không đặt nặng chuyện phải thể hiện kỹ thuật thanh nhạc, Hồng Đào lựa chọn cách hát giàu cảm xúc. Chất giọng đậm màu tự sự của một người phụ nữ đã trải qua nhiều thăng trầm khiến Xuân Thì qua phần thể hiện của nữ nghệ sĩ mang một màu sắc riêng. Đó cũng là điều khiến màn trình diễn nhanh chóng nhận được sự chú ý trên mạng xã hội.

Sự từng trải của Hồng Đào đặt vào bài hát đã giúp phần trình diễn được đón nhận nồng nhiệt.

Và sau khi mạnh dạn công khai tình yêu dành cho âm nhạc, Hồng Đào đã nhận về một món quà đặc biệt khi MC Nguyên Khang chia sẻ phần trình diễn Xuân Thì của nữ nghệ sĩ đã cán mốc 1 triệu lượt xem trên TikTok, đồng thời lọt top trending trên nền tảng này.

Con số 1 triệu lượt xem có thể không phải thành tích quá xa lạ với những nghệ sĩ thường xuyên hoạt động âm nhạc trên mạng xã hội. Tuy nhiên, với Hồng Đào, đây lại là một dấu mốc có ý nghĩa riêng. Bởi nữ nghệ sĩ vốn không xuất hiện trước công chúng với vai trò ca sĩ, càng hiếm khi giới thiệu một sản phẩm hay tiết mục âm nhạc theo cách này.

Tin vui đến đúng thời điểm khiến câu chuyện tình yêu mới của Hồng Đào càng trở nên thú vị. Sau nhiều năm dành tâm huyết cho sân khấu và điện ảnh, nữ nghệ sĩ ở tuổi 64 vẫn cho thấy bản thân chưa muốn đóng khung trong những điều quen thuộc. Hồng Đào sẵn sàng thử sức, sẵn sàng để khán giả nhìn thấy một phiên bản khác của mình.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước sức hút của phần trình diễn. Không ít người cho rằng điều khiến họ ở lại với Xuân Thì không hẳn nằm ở kỹ thuật ca hát mà chính là cảm xúc Hồng Đào đặt vào từng câu hát. Giọng hát của người từng trải khiến ca khúc mang màu sắc tự sự, như một câu chuyện được kể lại bằng trải nghiệm của chính nữ nghệ sĩ.

Ở tuổi 64, Hồng Đào liên tục ghi dấu ấn, từ sân khấu, màn ảnh rộng và giờ đây là âm nhạc.

Ở tuổi 64, Hồng Đào có thể đã có đủ những dấu ấn để hài lòng với hành trình nghệ thuật của mình. Thế nhưng, nữ nghệ sĩ vẫn lựa chọn bước sang những vùng đất mới. Nếu điện ảnh từng mở ra cho Hồng Đào một chương mới trong sự nghiệp thì âm nhạc giờ đây lại mang đến một niềm vui khác.

1 triệu lượt xem và vị trí trên top trending TikTok vì thế không chỉ là một con số. Với Hồng Đào, đó còn là sự đón nhận của khán giả dành cho một khía cạnh rất khác của nữ nghệ sĩ. Sau khi công khai tình yêu với âm nhạc, Hồng Đào đã ngay lập tức nhận được một lời hồi đáp đẹp.

Điều đáng trân quý là sau những thăng trầm, Hồng Đào vẫn luôn cố gắng làm mới bản thân, không đóng khung trong bất kỳ hình ảnh nào.

Và có lẽ, điều đáng mừng nhất là ở tuổi 64, Hồng Đào vẫn còn nguyên sự háo hức của một người nghệ sĩ trước những điều mới mẻ. Khi còn muốn hát, muốn diễn, muốn thử sức và muốn kể những câu chuyện của mình bằng nhiều cách khác nhau, hành trình nghệ thuật của Hồng Đào dường như vẫn còn rất nhiều chương đáng chờ đợi.