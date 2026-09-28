'Bến đỗ mới' của NSƯT Hữu Châu

Sau khi sân khấu Thiên Đăng chính thức khép lại, nhiều khán giả từng lo lắng về chặng đường tiếp theo của những nghệ sĩ gắn bó với nơi này. Thế nhưng với NSƯT Hữu Châu, sự thay đổi ấy trở thành một bước chuyển mới trong hành trình làm nghề kéo dài hơn bốn thập kỷ.

Mới đây, NSƯT Hữu Châu chính thức góp mặt trong Kịch đoàn Thành Lộc - sân khấu mới do NSƯT Thành Lộc sáng lập sau khi Thiên Đăng ngừng hoạt động. Đây được xem là “bến đỗ mới” của nam nghệ sĩ sau nhiều năm gắn bó với sân khấu kịch phía Nam.

NSƯT Hữu Châu góp mặt trong Kịch đoàn Thành Lộc.

Tuần này, Kịch đoàn Thành Lộc chính thức khai trương và liên tục sáng đèn với các suất diễn đầu tiên. Trong đó, NSƯT Hữu Châu tham gia vở Giáng Hương: Sân khấu về khuya - tác phẩm mở màn của kịch đoàn. Vở diễn do NSƯT Thành Lộc dàn dựng, được phát triển từ nguyên tác của cố NSND Năm Châu và mang ý nghĩa tri ân những thế hệ nghệ sĩ đã dành trọn đời cho sân khấu.

Với nhiều khán giả, việc NSƯT Hữu Châu tiếp tục đồng hành cùng Thành Lộc là điều không quá bất ngờ. Cả hai đã có hàng chục năm gắn bó, từng tạo nên nhiều vai diễn đáng nhớ và được xem là bộ đôi biểu tượng của sân khấu kịch phía Nam. Sau khi Thiên Đăng đóng cửa, Hữu Châu vẫn lựa chọn tiếp tục đứng trên sân khấu thay vì nghỉ ngơi, cho thấy tình yêu nghề chưa bao giờ thay đổi.

Không chỉ được biết đến qua sân khấu, NSƯT Hữu Châu còn là gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt. Những năm gần đây, ông liên tục xuất hiện trong nhiều dự án phim chiếu rạp và để lại dấu ấn nhờ lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc. Từ Cua Lại Vợ Bầu, Chị Trợ Lý Của Anh, Gặp Lại Chị Bầu, Công Tử Bạc Liêu đến Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng, NSƯT Hữu Châu luôn là cái tên được nhiều đạo diễn tin tưởng giao những vai diễn quan trọng.

Theo thống kê từ các dự án điện ảnh tiêu biểu, những bộ phim có sự tham gia của NSƯT Hữu Châu đã đạt tổng doanh thu hơn 770 tỷ đồng. Trong đó, Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng đạt khoảng 232 tỷ đồng, Cua Lại Vợ Bầu thu về gần 192 tỷ đồng, Gặp Lại Chị Bầu đạt khoảng 92 tỷ đồng, Cục Vàng Của Ngoại hơn 82 tỷ đồng và Chị Trợ Lý Của Anh khoảng 70 tỷ đồng.

NSƯT Hữu Châu.

Năm 2026 tiếp tục là một năm bận rộn với NSƯT Hữu Châu. Bên cạnh sân khấu, ông góp mặt trong Nhà Mình Đi Thôi và Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi. Ngoài ra, nam nghệ sĩ còn xuất hiện trong bộ phim Lên Hương, dự án quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt.

Điều khiến nhiều người ngưỡng mộ ở NSƯT Hữu Châu không nằm ở doanh thu hay số lượng vai diễn. Sau hơn 40 năm làm nghề, ông vẫn giữ được tình yêu dành cho sân khấu, điện ảnh và công việc giảng dạy. Trong bối cảnh nhiều sân khấu gặp khó khăn, việc ông tiếp tục xuất hiện trong Kịch đoàn Thành Lộc mang đến sự tiếp nối đẹp của hành trình nghệ thuật.