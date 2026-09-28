Hoàng Thùy Linh chính thức bị vượt mặt

Hoàng Thùy Linh là ca sĩ, diễn viên được biết đến từ Nhật ký Vàng Anh, sau đó tạo dấu ấn riêng trong âm nhạc với những sản phẩm kết hợp chất liệu văn hóa Việt và pop hiện đại. Bên cạnh âm nhạc, cô vẫn duy trì hoạt động diễn xuất qua một số dự án như Trái tim quái vật, Mê cung và Không ngại cưới, chỉ cần một lý do. Trong hành trình nghệ thuật, nữ ca sĩ cũng từng thử đưa câu chuyện về concert của mình lên màn ảnh rộng với Vietnamese Concert Film: Chúng Ta Là Người Việt Nam.

Vietnamese Concert Film: Chúng Ta Là Người Việt Nam được thực hiện dựa trên liveshow cá nhân đầu tiên của Hoàng Thùy Linh diễn ra vào tháng 9/2023. Bộ phim dài 98 phút, ghi lại quá trình lên ý tưởng, tập luyện, chuẩn bị sân khấu và những màn trình diễn trong concert, đồng thời hé lộ các khoảnh khắc phía sau ánh đèn. Hoàng Thùy Linh đồng đạo diễn cùng Kawaii Tuấn Anh, biến dự án thành cách lưu giữ một dấu mốc quan trọng trong hành trình hơn 13 năm hoạt động âm nhạc của cô.

Hoàng Thùy Linh đưa concert đầu tiên lên màn ảnh rộng.

Ra mắt từ tháng 3/2025, bộ phim gặp nhiều khó khăn về lượng khán giả tại rạp và thu hơn 207 triệu đồng trước khi kết thúc thời gian công chiếu. Tuy nhiên, Hoàng Thùy Linh từng chia sẻ cô không đặt nặng doanh thu, bởi mục đích của dự án là lưu giữ những kỷ niệm trong quá trình thực hiện concert cùng ê-kíp và người hâm mộ. Với tính chất đặc thù của phim concert, kết quả phòng vé cũng là một phần cho thấy không phải mọi trải nghiệm thành công trên sân khấu đều dễ dàng chuyển thành sức hút tương tự khi bước vào rạp chiếu.

Đến tháng 9/2026, SOOBIN tiếp tục đưa concert lên màn ảnh với SOOBIN Live Concert Movie: All-Rounder. Bộ phim dài 109 phút, tái hiện những khoảnh khắc từ chuỗi concert All-Rounder và All-Rounder The Final tại Hà Nội và TP.HCM. Bên cạnh các tiết mục được dàn dựng công phu, tác phẩm còn đan xen hình ảnh hậu trường, quá trình chuẩn bị chương trình và những khoảnh khắc cảm xúc của nam ca sĩ, giúp khán giả nhìn lại hành trình phía sau những đêm diễn.

Điểm đáng chú ý là All-Rounder nhanh chóng tạo hiệu ứng tại phòng vé dù được phát hành trong thời gian giới hạn. Đến ngày 23/9, bộ phim đạt hơn 13 tỷ đồng và được ghi nhận là phim concert của nghệ sĩ Việt có doanh thu cao nhất. Thành tích này giúp SOOBIN vượt qua cột mốc trước đó của Vietnamese Concert Film: Chúng Ta Là Người Việt Nam, đồng thời cho thấy khả năng kết nối đáng kể giữa nam ca sĩ và cộng đồng người hâm mộ khi trải nghiệm concert được kéo dài từ sân khấu đến màn ảnh rộng.

SOOBIN tiếp tục ghi dấu với thành tích nổi bật của phim concert.

Sự khác biệt giữa hai dự án không chỉ nằm ở doanh thu hơn 207 triệu đồng và hơn 13 tỷ đồng, mà còn đến từ thời điểm phát hành và cách mỗi nghệ sĩ kể câu chuyện của mình. Nếu Chúng Ta Là Người Việt Nam mang màu sắc của một bộ phim lưu giữ ký ức và dấu mốc sự nghiệp, All-Rounder lại cho thấy một concert có thể tiếp tục tạo hiệu ứng khi được chuyển thành trải nghiệm điện ảnh. Cột mốc mới của SOOBIN vì thế không làm mất đi ý nghĩa riêng của dự án Hoàng Thùy Linh, mà cho thấy dòng phim concert đang có thêm những cách tiếp cận khác tại Việt Nam.

Từ Hoàng Thùy Linh đến SOOBIN, việc đưa concert lên màn ảnh đang mở thêm một hướng để nghệ sĩ kéo dài đời sống của những sân khấu lớn. Khán giả không chỉ được xem lại các tiết mục mà còn có cơ hội tiếp cận quá trình tập luyện, hậu trường và những câu chuyện phía sau ánh đèn. Thành tích của All-Rounder cũng tạo thêm một dấu mốc đáng chú ý cho dòng phim này, khi một sản phẩm vốn gắn chặt với cộng đồng người hâm mộ có thể tạo hiệu ứng rõ rệt tại phòng vé.