Tài sản chung của Cát Tường và Trung Dũng trước khi chính thức về một nhà

Theo chia sẻ mới nhất của nghệ sĩ Cát Tường trong talkshow, mỗi khi xuất hiện cạnh nhau, cả hai thường được khán giả ghép đôi, thậm chí nhận xét có tướng phu thê. Đáp lại, nữ nghệ sĩ cho biết cô và Trung Dũng quyết định ra mắt một kênh chung, xem như "hai anh em đã về chung một nhà".

Trước dự án này, cả hai cũng đã có nhiều năm đồng hành từ sân khấu, màn ảnh đến những lần xuất hiện trong những dự án đời thường. Đây cũng là "tài sản nghệ thuật chung" mà Cát Tường và Trung Dũng tích lũy sau hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Cát Tường và Trung Dũng quyết định cùng xây dựng một dự án riêng sau hơn 30 năm quen biết. Ảnh: FBNV

Một trong những lần Cát Tường và Trung Dũng tạo nhiều chú ý là khi cả hai cùng song ca tiết mục Bài tình ca cho em, hai nghệ sĩ hóa thân thành một cặp tình nhân gặp lại nhau sau gần 20 năm xa cách.

Ở cuối tiết mục, Trung Dũng bất ngờ ôm và hôn Cát Tường. Màn trình diễn sau đó nhận được nhiều phản ứng khác nhau từ khán giả. Trung Dũng giải thích nụ hôn không có trong kịch bản mà xuất phát từ cảm xúc của anh khi thể hiện nhân vật. Điều khiến tiết mục được nhắc lại nhiều hơn là mối quan hệ vốn đã đặc biệt giữa hai nghệ sĩ. Cát Tường và Trung Dũng từng được mai mối nhưng không trở thành một đôi, sau đó duy trì mối quan hệ anh em, bạn bè và đồng nghiệp. Chính câu chuyện này khiến những lần cả hai xuất hiện cùng nhau dễ tạo liên tưởng và trở thành chủ đề được khán giả quan tâm.

Năm 2024, Cát Tường và Trung Dũng tiếp tục có cơ hội xuất hiện trong Hạnh phúc bị đánh cắp. Đây là một trong những dự án truyền hình có sự góp mặt của cả hai nghệ sĩ sau nhiều năm quen biết.

Cát Tường và Trung Dũng vào vai vợ chồng trong Hạnh phúc bị đánh cắp. Ảnh: NSX

Việc cùng tham gia một bộ phim giúp Cát Tường và Trung Dũng có thêm một dấu mốc trong hành trình làm nghề. Tuy không phải lần đầu xuất hiện cạnh nhau, mỗi dự án chung vẫn mang đến một màu sắc khác bởi cả hai đều đã có vị trí và kinh nghiệm riêng sau nhiều năm hoạt động.

Nếu Trung Dũng quen thuộc với khán giả qua những vai diễn truyền hình và điện ảnh, Cát Tường lại có hành trình đa dạng hơn khi hoạt động song song ở sân khấu, màn ảnh và dẫn chương trình. Chính sự khác biệt đó khiến những lần hợp tác giữa họ có thêm chất liệu để khai thác.

Điểm khác biệt của dự án Trung Dũng Cát Tường - Thật Giả nằm ở việc lần này cả hai không chỉ cùng tham gia một dự án mà còn trực tiếp đứng chung ở vị trí dẫn dắt. Chương trình được xây dựng theo dạng talk show, xoay quanh những vấn đề quen thuộc trong đời sống. Thay vì hóa thân thành nhân vật, Cát Tường và Trung Dũng xuất hiện với chính trải nghiệm của mình, cùng trò chuyện và đưa ra những góc nhìn riêng.

Cát Tường và Trung Dũng tích lũy nhiều dấu ấn chung sau hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FBNV

Với Cát Tường, kinh nghiệm nhiều năm làm MC giúp cô có lợi thế trong việc kết nối và dẫn dắt cuộc trò chuyện. Trong khi đó, Trung Dũng mang đến góc nhìn của một diễn viên đã trải qua nhiều dạng vai và có hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Sự khác biệt này có thể trở thành chất liệu quan trọng để hai người tạo nên màu sắc riêng cho chương trình.

Nếu nhìn theo nghĩa rộng, tài sản nghệ thuật chung lớn nhất của Cát Tường và Trung Dũng có lẽ không nằm ở một dự án cụ thể mà ở quãng thời gian đủ dài để cả hai hiểu nhau, cùng trải qua những giai đoạn khác nhau của nghề. Từ những người đồng hương, từng học chung trường, từng được khán giả ghép đôi đến những lần đứng cạnh nhau trên sân khấu và màn ảnh, cả hai đã có nhiều câu chuyện để tạo nên một mối quan hệ đặc biệt trong mắt công chúng.

Giờ đây, sau hơn 30 năm, Cát Tường và Trung Dũng tiếp tục bổ sung thêm một dấu mốc vào hành trình ấy bằng Trung Dũng Cát Tường - Thật Giả. Nếu những dự án trước đây chỉ ghi lại từng lần hai người gặp nhau trong công việc, chương trình mới mở ra một "ngôi nhà chung" để họ tiếp tục đồng hành và chia sẻ nhiều hơn với khán giả.