Bánh mì heo quay vượt qua nhiều món ăn nổi tiếng của Việt Nam

Trong bảng xếp hạng 100 món ăn ngon nhất châu Á được Taste Atlas công bố ngày 18/11, ẩm thực Việt Nam có 7 đại diện góp mặt. Bánh mì heo quay nhận được 4,5/5 điểm, đứng thứ 9 và là món Việt duy nhất lọt vào top 20.

Kết quả này gây chú ý khi bánh mì heo quay xếp trên cả phở bò và bún chả, hai món ăn vốn nổi tiếng với du khách quốc tế.

Không phải món ăn cầu kỳ hay đắt đỏ, bánh mì heo quay có sức hấp dẫn đến từ sự kết hợp hài hòa giữa bánh mì giòn, thịt ba chỉ quay với lớp da giòn rụm, rau thơm và đồ chua.

Tùy cách chế biến của từng hàng quán, phần nhân còn có thể được bổ sung mayonnaise hoặc pate gan gà để tăng độ béo ngậy. Vị thanh mát của dưa chuột cùng vị chua nhẹ của rau củ muối giúp cân bằng vị béo của thịt.

Sự kết hợp giữa nhiều hương vị và kết cấu trong cùng một ổ bánh mì tạo nên nét đặc trưng của món ăn đường phố quen thuộc này.

7 đại diện Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng

Ngoài bánh mì heo quay, danh sách còn có phở bò (hạng 37), bún bò Nam Bộ (hạng 43), mì Quảng (hạng 65), nước chấm (hạng 78), bún chả (hạng 84) và bò kho (hạng 100).

Đáng chú ý, không chỉ các món ăn hoàn chỉnh, nước chấm truyền thống của người Việt cũng được vinh danh. Với những nguyên liệu quen thuộc như nước mắm, đường, chanh, tỏi và ớt, nước chấm góp phần tạo nên hương vị đặc trưng cho nhiều món ăn.

Bảng xếp hạng lần này được xây dựng từ 241.959 lượt đánh giá, với 139.805 lượt được xác nhận hợp lệ. Taste Atlas áp dụng hệ thống sàng lọc nhằm hạn chế các đánh giá thiên vị và ưu tiên ý kiến của những người am hiểu ẩm thực.

Việc nhiều món ăn dân dã cùng xuất hiện trong danh sách cho thấy sức hấp dẫn của ẩm thực Việt Nam không chỉ đến từ những món ăn nổi tiếng như phở hay bún chả mà còn từ các món ăn bình dị, gắn liền với đời sống thường ngày.