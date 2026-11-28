Các hộ dân hẻm 75/34 Lữ Gia, phường Lâm Viên - Đà Lạt tự nguyện góp công, góp của xây dựng tuyến đường hoa

Những ngày này, không khí chuẩn bị cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 đang lan tỏa khắp các tuyến đường, khu dân cư và từng ngôi nhà nơi phố núi. Với tình yêu dành cho hoa và niềm tự hào về thành phố ngàn hoa, người dân Đà Lạt đang tích cực hưởng ứng chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026”, góp phần khoác lên phố phường diện mạo rực rỡ, tươi mới, sẵn sàng chào đón mùa hội hoa.

Tại nhiều khu dân cư, phong trào trồng hoa được triển khai với sự hưởng ứng tích cực của các hộ gia đình. Người góp công, người hỗ trợ cây giống để xây dựng tuyến đường hoa, tạo nên những mảng màu sinh động giữa không gian phố núi. Tại hẻm 75/34 Lữ Gia, phường Lâm Viên - Đà Lạt, những hộ dân trong khu dân cư đã tự nguyện đóng góp tiền của để mua 60 chậu hoa trang trí dọc đường đi từ đầu đến cuối hẻm. Anh Trịnh Vĩnh Lợi, người dân trong hẻm 75/34 Lữ Gia cho hay: “Hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt, chúng tôi cùng nhau trang trí ngõ xóm, người góp của, người góp công chăm sóc, tưới cây để làm đẹp cảnh quan và tạo không khí hướng đến ngày hội hoa”.

Người dân phường Lang Biang - Đà Lạt chung tay trồng các tuyến đường hoa chào mừng Festival Hoa Đà Lạt

Trên tuyến đường Đăng Gia, phường Lang Biang - Đà Lạt những ngày này rực rỡ sắc cờ hoa chào mừng Festival Hoa Đà Lạt. Đó là sự chung tay của người dân tổ dân phố Lang Biang, người chuẩn bị chậu hoa, người trực tiếp trồng cây, người treo cờ trang trí tuyến đường, mỗi người một công việc cùng nhau góp sức để con đường khang trang, sạch đẹp hướng về mùa hội hoa. Theo Bí thư Chi bộ tổ dân phố Lang Biang Phạm Văn Xuân, tổng kinh phí xây dựng tuyến đường hoa là 10 triệu đồng do người dân tự nguyện đóng góp để mua 52 chậu hoa lớn trồng dọc tuyến đường Đăng Gia. “Việc xây dựng tuyến đường cờ, đường hoa không chỉ tạo diện mạo mới cho khu dân cư trong dịp lễ hội mà còn xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, nâng cao lối sống văn hóa và ý thức bảo vệ môi trường. Việc trồng hoa còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của mỗi người dân đối với địa phương, quê hương”, ông Xuân cho biết.

Tinh thần hưởng ứng Festival Hoa không chỉ thể hiện qua việc trồng hoa mà còn được lan tỏa bằng những hành động thiết thực như vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chỉnh trang đường phố, chăm sóc cây xanh và giữ gìn mỹ quan đô thị. Từ những bàn tay, tấm lòng cùng sự góp công, góp của trên tinh thần tự nguyện thể hiện sự đồng lòng và trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng. Với những việc làm thiết thực, mỗi con đường thêm sắc hoa, khu dân cư thêm khang trang và tình làng nghĩa xóm ngày càng được vun đắp qua những hoạt động chung.

Các hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chỉnh trang đường phố tạo diện mạo khu dân cư thêm khang trang và tình làng nghĩa xóm ngày càng được vun đắp

Festival Hoa Đà Lạt không chỉ là sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc mà còn là dịp tôn vinh nghề trồng hoa, quảng bá thương hiệu hoa Đà Lạt và giới thiệu hình ảnh phố núi ngàn hoa đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế. Vì vậy, sự chung tay của cộng đồng dân cư có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo nên không gian lễ hội rộng khắp, không chỉ giới hạn ở những khu vực tổ chức sự kiện mà hiện diện trong đời sống thường ngày.

Từ những bàn tay cần mẫn chăm chút từng khóm hoa, tình yêu quê hương được thể hiện bằng những việc làm giản dị nhưng thiết thực. Mỗi tuyến đường thêm sắc hoa, mỗi khu dân cư thêm xanh, sạch, đẹp chính là hành động ý nghĩa mà người dân Đà Lạt hướng đến Festival Hoa. Qua đó, tiếp tục lan tỏa hình ảnh phố ngàn hoa hiền hòa, thanh lịch, mến khách, đầy rực rỡ chào đón mùa hội hoa.