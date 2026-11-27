Cuộc thi do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, phối hợp với Thành đoàn Hà Nội, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội triển khai; Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội tổ chức thực hiện. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026, tạo sân chơi để học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên giao lưu, thể hiện tài năng và phát huy khả năng sáng tạo nghệ thuật.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho đại diện các đội tham gia cuộc thi. Ảnh: Thanh Tùng

Diễn ra trong hai ngày 27 và 28-11, cuộc thi quy tụ các đội nhảy đến từ các trường đại học, học viện, trường trung học phổ thông, xã, phường và câu lạc bộ nghệ thuật trên địa bàn thành phố.

Điểm nhấn của “Nhịp sống trẻ” năm nay là khuyến khích các đội đưa âm nhạc Việt Nam, chất liệu văn hóa truyền thống và di sản Thăng Long - Hà Nội vào những bài nhảy hiện đại. Mỗi đội biểu diễn trực tiếp một tiết mục tự chọn, thời lượng không quá 5 phút, có thể khai thác nhiều thể loại như Hip Hop, Breaking, Popping, Jazz, Contemporary… Qua cách biên đạo, lựa chọn âm nhạc và dàn dựng, các đội có cơ hội thể hiện góc nhìn của người trẻ về văn hóa dân tộc bằng ngôn ngữ vũ đạo đương đại.

Bà Trần Thanh Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội phát biểu khai mạc cuộc thi. Ảnh: Thanh Tùng

Phát biểu khai mạc, bà Trần Thanh Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội nhấn mạnh, cuộc thi không chỉ là sân chơi nghệ thuật lành mạnh, bổ ích để thanh thiếu niên thể hiện tài năng, cá tính và bản lĩnh, mà còn là dịp khơi dậy tinh thần sáng tạo, khát vọng cống hiến và trách nhiệm của tuổi trẻ trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Thông qua nghệ thuật nhảy hiện đại, cuộc thi góp phần mở rộng không gian sáng tạo, khuyến khích những cách thể hiện mới, đóng góp vào sự phát triển của nghệ thuật biểu diễn và công nghiệp văn hóa Thủ đô.

Ngay sau lễ khai mạc, 19 đội sẽ bước vào tranh tài; 15 đội còn lại dự thi ngày mai (28-11).

Các đội thi tranh tài ngay sau lễ khai mạc. Ảnh: Thanh Tùng

Ban giám khảo sẽ đánh giá các tiết mục dựa trên nội dung, kỹ thuật biểu diễn, tính sáng tạo, nghệ thuật dàn dựng, khả năng phối hợp tập thể và hiệu quả biểu đạt. Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức sẽ lựa chọn 21 đội để trao giải, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 15 giải Khuyến khích.