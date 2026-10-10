Hỗ trợ trồng cây mắc ca tại xã Đồng Đăng

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại chương trình

Tham dự hoạt động có lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo xã Đồng Đăng cùng đại diện một số cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, người dân trên địa bàn xã Đồng Đăng.

Đại diện doanh nghiệp cung ứng cây giống hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây mắc ca

Trong chương trình, Hội Nông dân tỉnh phát động chương trình “Ngày cuối tuần đồng hành cùng nông dân”; phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây mắc ca cho cán bộ, hội viên nông dân và người dân trên địa bàn xã Đồng Đăng; hỗ trợ 50 cây giống mắc ca cho người dân, trong đó trực tiếp hỗ trợ cuốc hố, trồng 30 cây mắc ca ngay tại chương trình.

Hội Nông dân tỉnh cùng các đơn vị liên quan trao tặng cây mắc ca giống cho người dân

Đây là hoạt động cụ thể nhằm đưa cán bộ Hội Nông dân đến gần hơn với cơ sở, cùng nông dân trực tiếp làm việc, hướng dẫn kỹ thuật, tháo gỡ những vấn đề phát sinh trong sản xuất để nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất cho bà con nông dân trong thời gian tới.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và xã Đồng Đăng hỗ trợ người dân trồng cây mắc ca

Các lực lượng hỗ trợ người dân xã Đồng Đăng trồng cây mắc ca

Thông qua hoạt động giúp cán bộ, hội viên nông dân, người dân hiểu rõ quy trình kỹ thuật, cách thức trồng cây mắc ca, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển nông nghiệp tại Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 3/3/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nông, lâm nghiệp chủ lực tập trung, bền vững gắn với tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2026 – 2030 và Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐND ngày 26/3/2026 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 – 2030.