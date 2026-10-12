Helly Tống khác lạ

#1. Quỳnh Anh Shyn - 9/10 điểm: Quỳnh Anh Shyn tiếp tục tôn vinh tinh thần thời trang avant-garde tại Paris (Pháp). Khi tham dự buổi trình diễn của nhà mốt Junya Watanabe, fashionista này xây dựng hình tượng nổi bật dù chỉ diện outfit đơn sắc đen. Quỳnh Anh Shyn mặc áo khoác một hàng khuy với chi tiết peplum bèo nhún, tạo điểm nhấn ở phần eo, kết hợp chân váy đồng bộ. Đáng chú ý, cô đội chiếc mũ nồi cách điệu, kẻ chân mày đường chỉ và đội mái tóc giả bạch kim. Dù mặc trang phục đơn giản của thương hiệu, Quỳnh Anh Shyn vẫn biết cách tạo dấu ấn nhờ phụ kiện, kiểu tóc và layout makeup. Cô hoàn toàn ghi điểm trên hàng ghế show thời trang Xuân 2027 của nhà mốt vốn nổi tiếng với tinh thần sáng tạo và phá cách. Ảnh: @quynhanhshyn_.

#2. Helly Tống - 8,5/10 điểm: Influencer Helly Tống gây bất ngờ khi hiếm hoi thay đổi màu tóc trong tuần qua. Khi tham gia show thời trang của nhà thiết kế Cường Đàm, Helly Tống đội mái tóc giả bạch kim, nhuộm chân mày trắng đồng màu, tạo ra một tổng thể lạ mắt. Hình ảnh có phần cá tính, ấn tượng này tương đối khác biệt so với hình tượng “nàng thơ” thường ngày của Helly Tống. Với mái tóc và layout makeup nổi bật, cô diện một thiết kế màu trắng đơn giản. Chiếc váy cúp ngực bổ sung chi tiết peplum tôn dáng người mặc, thể hiện sự tinh tế từ đường cắt đến phom dáng. Mẫu khăn mảnh trên cổ lấp đầy khoảng trống trước ngực, tạo ra một tổng thể vừa tinh tế, thanh lịch, vừa nổi bật, ấn tượng. Ảnh: @hellytong.

#3. Lan Khuê - 8/10 điểm: Người mẫu Lan Khuê ghi điểm khi xây dựng hình tượng cô dâu trong tuần qua. Cô diện chiếc váy ​​cưới ấn tượng của nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn. Mẫu váy nổi bật nhờ phần chân xòe rộng, xếp lớp. Cấu trúc, phom dáng mang màu sắc kiến trúc, có dấu ấn hiện đại, được ứng dụng vào thời trang cưới vốn có lịch sử lâu đời. Chi tiết cổ chữ V xẻ sâu cho thấy những đường cắt tinh tế, tôn vinh hình thể người mặc. Lan Khuê đội thêm chiếc khăn voan lộng lẫy, đính hoa lá 3D, gia tăng tính lãng mạn, bay bổng cho tổng thể tạo hình, phù hợp với hình tượng cô dâu trong ngày hạnh phúc. Ảnh: @tranngoclankhue.

#4. Thanh Thanh Huyền - 6,5/10 điểm: MC Thanh Thanh Huyền mất điểm khi diện trang phục quyến rũ tham gia một concert trong tuần này. Cụ thể, khi đi nghe nhạc, cô lựa chọn outfit có phần táo bạo, phóng khoáng, bao gồm áo xuyên thấu đính hoa 3D và short siêu ngắn. Bộ đồ gợi cảm phù hợp với hoàn cảnh ứng dụng, song lại mang đến rủi ro, khiến người mặc dễ rơi vào tình huống khó xử. Trong khi chiếc quần tương đối ngắn, mẫu áo lại quá mỏng, khiến nữ MC phải dùng tay che chắn hình thể trong một số khung hình. Outfit vì thế tạo ra sự bất tiện trong không gian công cộng. Dù Thanh Thanh Huyền khéo léo sử dụng mái tóc bồng bềnh để che chắn, bộ đồ quyến rũ vẫn tạo ra nhiều rủi ro. Ảnh: @mcthanhthanhhuyen.

#5. Lan Thy - 5,5/10 điểm: Diễn viên, influencer Lan Thy hiếm hoi mất điểm vì lỗi lựa chọn trang phục và phối đồ. Khi tham dự một sự kiện, Lan Thy theo đuổi mốt váy ngủ (nightgown), diện một chiếc váy 2 dây chất liệu phi bóng, bổ sung chi tiết ren đen quyến rũ. Cô quấn một chiếc khăn tím chất liệu ren quanh đầu, bổ sung vớ da chân đồng màu. Sự kết hợp giữa loạt chất liệu, phong cách khác nhau khiến tổng thể trở nên tương đối rườm rà, rối mắt. Ngoài ra, đôi boots da đen dáng lửng cũng vô tình chia khối cơ thể người mặc, làm mất cân bằng tổng thể, khiến Lan Thy trở nên thấp hơn thực tế. Nhìn chung, cô gây thất vọng với loạt lựa chọn khó hiểu trên. Ảnh: @lanthy.pham.