Đạo diễn Trại Buôn Người gây chú ý với thành tích khủng trước khi chuyển hướng

Theo thống kê của Box Office Vietnam, tính đến ngày 12/10, Trại Buôn Người vượt mốc 410 tỷ đồng sau hơn hai tuần công chiếu. Trước đó, bộ phim cán mốc 100 tỷ đồng chỉ sau khoảng ba ngày rưỡi ra rạp, cho thấy sức hút đáng kể của dự án ngay từ giai đoạn đầu phát hành. Với thành tích này, Toni Dương Bảo Anh trở thành cái tên được chú ý tại phòng vé Việt, dù trước đó anh chủ yếu hoạt động ở hậu trường điện ảnh.

Ít ai biết rằng trước khi đảm nhận vai trò đạo diễn, Toni đã có hơn 20 năm gắn bó với nghề, từng trải qua nhiều vị trí khác nhau trong các đoàn phim. Xuất phát điểm là diễn viên đóng thế (cascadeur), anh dần trở thành trợ lý đạo diễn hành động, điều phối hành động và chỉ đạo võ thuật. Những công việc này đòi hỏi kinh nghiệm chuyên môn, khả năng phối hợp nhiều bộ phận và sự tính toán kỹ lưỡng để bảo đảm an toàn cho diễn viên trong các cảnh quay nguy hiểm.

Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh gây chú ý khi lần đầu cầm trịch phim điện ảnh với Trại Buôn Người. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, Toni từng có gần 10 năm làm việc tại Bollywood, Ấn Độ, tham gia các dự án như Baahubali, Enthiran và Magadheera. Quãng thời gian này giúp anh tích lũy kinh nghiệm trong việc dàn dựng những trường đoạn hành động quy mô lớn, đồng thời tiếp cận cách xây dựng nhân vật anh hùng và tổ chức cảnh quay theo phong cách điện ảnh quốc tế.

Khi trở về Việt Nam, Toni tiếp tục tham gia nhiều dự án đáng chú ý. Anh từng đảm nhận vai trò phó đạo diễn, đạo diễn hành động hoặc chỉ đạo võ thuật trong Hương Ga, Lôi Báo, 79810 và loạt phim Lật Mặt của đạo diễn Lý Hải. Đặc biệt, ở Mai của Trấn Thành, anh đảm nhận vai trò đạo diễn hành động. Đây đều là những dự án được khán giả quan tâm, trong đó Lật Mặt và Mai ghi dấu ấn với thành tích phòng vé nổi bật.

Năm 2022, Toni thử sức ở vai trò đạo diễn với series hành động Hùng Long Phong Bá. Tác phẩm đạt hơn 100 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội và được trao giải tại APB+ Asia Pacific Broadcasting Awards 2025. Đây là bước đệm quan trọng trước khi anh chính thức ra mắt phim điện ảnh đầu tay.

Với Trại Buôn Người, Toni không chỉ phát huy thế mạnh về hành động mà còn muốn kể câu chuyện có chiều sâu hơn về nạn buôn người và những gia đình có người thân mất tích, đây cũng là tác phẩm mà bản thân anh đã ấp ủ dự án suốt 5 năm. Anh từng chia sẻ rằng hành động không đơn thuần là những màn rượt đuổi hay cháy nổ, mà cần xuất phát từ động cơ và tâm lý nhân vật.

Từ người đứng sau các cảnh quay nguy hiểm đến đạo diễn của phim điện ảnh đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng, Toni Dương Bảo Anh đang có bước chuyển đáng chú ý trong sự nghiệp. Thành công của Trại Buôn Người cũng mở ra cơ hội để anh tiếp tục theo đuổi những dự án mang dấu ấn cá nhân trong thời gian tới.