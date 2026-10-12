Gai Con thi nhau trao giải cho các Anh Tài: 'Giải thưởng' X-Cel thuộc về Hoàng Dũng

Đêm Chung kết ATVNCG 2026 khép lại với những giải thưởng đã đến tay các Anh Tài. Ngoài danh sách Gia Tộc Anh Tài Toàn Năng cùng các giải thưởng phụ được công bố, trên mạng xã hội, các Gai Con vẫn "trao giải" với nhiều hạng mục khác nhau. Với công thức tên giải "X - ...", một loạt giải khác nhau được các Gai Con cho ra đời.

Chung kết ATVNCG 2026 khép lại với nhiều giải thưởng được trao. Ảnh: YeaH1

Thông qua những biệt danh và các khoảnh khắc đáng nhớ của các Anh Tài trong suốt chương trình, nhiều fan đã đề cử các giải như X - Survivor - Chiến Thần Sinh Tồn cho Cheng hay X-Plode - Anh Tài Năng "Nổ" cho các thành viên Nhà Soạn Nhạc. Thậm chí, EmceeL DaLAB cũng được fan dành tặng giải "X-Sponsor" và "X-Dealer" dù không tham gia vì công lao đã "mua giải" cho hai thành viên của nhóm là Thơm DaLAB và Thỏ DaLAB tiến đến Chung kết chương trình.

Các Gai Con trổ tài "chế cháo" các hạng mục giải thưởng phụ khác nhau cho các Anh Tài

Giải thưởng Anh Tài Năng "Nổ" được Gai Con dành riêng cho các thành viên Nhà Soạn Nhạc. Ảnh: @ _chou.comint

Hài hước hơn, Anh Tài Hoàng Dũng cũng nhập cuộc khi lên bài "kêu gọi" Ban tổ chức hãy trao cho mình giải thưởng "X-Cel". Nguyên nhân cái tên xuất phát từ những bảng tính Excel chỉn chu của Hoàng Dũng dùng để chia phần hát cho các thành viên trong suốt các buổi công diễn. Nhiều Gai Con sau đó cũng hưởng ứng cái tên độc đáo này.

Bảng tính chia vai trò cho bài hát "Cảm ơn tình yêu tôi" do Hoàng Dũng đăng tải trên Threads. Ảnh: @hoangdung.music

Sau đó, trên fanpage chính thức của chương trình cũng "xác nhận" Anh Tài Hoàng Dũng thành công có được cúp cho giải "X-Cel".

Dù không thuộc danh sách giải thưởng chính thức, những hạng mục do Gai Con sáng tạo vẫn góp phần tạo nên không khí sôi nổi sau đêm Chung kết, cho thấy tình cảm của người theo dõi dành cho các Anh Tài trong chương trình.