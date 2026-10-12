Lê Phương nhớ mãi đêm diễn đặc biệt bên Lương Thế Thành

Mới đây, Lê Phương đăng tải hình ảnh hậu trường trong ngày diễn Giáng Hương - Sân khấu về khuya kèm dòng trạng thái: “Hình chụp trưa 30/9, lên sân khấu thật sớm. ‘Em nhớ mãi cái đêm diễn đầu tiên đó’, cảm giác thật khó diễn tả bằng lời!”. Chia sẻ ngắn của nữ diễn viên cho thấy cô vẫn lưu giữ nhiều cảm xúc sau cột mốc đặc biệt này.

Trong Giáng Hương - Sân khấu về khuya, Lê Phương đảm nhận vai Giáng Hương, một nữ nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, còn Lương Thế Thành vào vai Lĩnh Nam - người làm sân khấu và là chồng của Giáng Hương. Việc hai diễn viên tiếp tục hóa thân thành một cặp vợ chồng cũng tạo thêm sự chú ý bởi trước đó họ đã có nhiều lần hợp tác trên màn ảnh.

Lê Phương đăng tải hình ảnh hậu trường trong ngày diễn Giáng Hương cùng Lương Thế Thành. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, Lê Phương và Lương Thế Thành từng đóng vợ chồng trong phim truyền hình Bóng ma hạnh phúc phát sóng năm 2026. Trước đó khoảng 10 năm, cả hai cũng từng xuất hiện trong Trận đồ bát quái, nhưng khi ấy Lương Thế Thành vào vai con trai của nhân vật do Lê Phương đảm nhận. Vì vậy, lần tái hợp trên sân khấu không phải lần đầu họ đóng vợ chồng, mà đáng chú ý ở việc cả hai tiếp tục thay đổi cách thể hiện mối quan hệ này trong một loại hình biểu diễn khác.

Giáng Hương - Sân khấu về khuya là vở diễn đầu tiên của Kịch đoàn Thành Lộc, được giới thiệu đến khán giả tại Nhà hát Bến Thành từ ngày 30/9. Tác phẩm được xây dựng dựa trên kịch bản của NSND Năm Châu, với Thành Lộc đảm nhận vai trò đạo diễn.

Ngay sau những suất diễn đầu tiên, Giáng Hương - Sân khấu về khuya nhận được sự quan tâm của khán giả. Các suất diễn tiếp theo nhanh chóng thu hút người xem, cho thấy sức hút của tác phẩm cũng như sự quan tâm dành cho dàn nghệ sĩ tham gia. Với Lê Phương, đây còn là một dấu mốc đáng nhớ khi cô trở lại sân khấu và có cơ hội thử sức với một vai diễn đòi hỏi nhiều kỹ năng biểu diễn trực tiếp.

Lê Phương và Lương Thế Thành xuất hiện trong Giáng Hương: Sân khấu về khuya tối 30/9.

Để chuẩn bị cho vai Giáng Hương, Lê Phương dành nhiều thời gian nghiên cứu nhân vật, đặc biệt khi cô vốn được biết đến nhiều hơn qua các dự án truyền hình và điện ảnh. Nữ diễn viên cũng nhận được sự hỗ trợ từ những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm sân khấu như Thành Lộc, Hữu Châu, Kim Xuân trong quá trình tập luyện.

Bên cạnh sân khấu, Lê Phương là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt với hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật. Cô được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim như Gạo nếp gạo tẻ, Thương con cá rô đồng, Vó ngựa trời Nam... Năm 2026, Lê Phương tiếp tục xuất hiện trong nhiều dự án truyền hình, trong đó có Bóng ma hạnh phúc - bộ phim giúp cô tái hợp Lương Thế Thành sau khoảng một thập kỷ.

Ở thời điểm hiện tại, Giáng Hương - Sân khấu về khuya tiếp tục được biểu diễn, còn Lê Phương có thêm một dấu ấn đáng nhớ trong hành trình làm nghề. Đêm diễn đầu tiên mà nữ diễn viên nhắc lại cũng cho thấy sân khấu đang trở thành một phần quan trọng trong chặng đường nghệ thuật của cô.