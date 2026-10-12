Điền Hi Vi và Mao Lâm Lâm gây sốt với vai diễn trong Gả Kim Thoa

Điền Hi Vi và Mao Lâm Lâm trở thành tâm điểm chú ý khi cùng xuất hiện trong bộ phim cổ trang Gả Kim Thoa. Việc nữ diễn viên trẻ vào vai con gái của mỹ nhân từng nổi tiếng với hình tượng phản diện khiến khán giả bất ngờ, nhất là khi cả hai có nhiều nét tương đồng về ngoại hình lẫn khí chất. Màn kết hợp này còn gợi nhắc đến vai diễn Trịnh Nhi trong Lan Lăng Vương của Mao Lâm Lâm cách đây hơn 10 năm.

Điền Hi Vi và Mao Lâm Lâm gây chú ý khi vào vai hai thế hệ trong phim cổ trang Gả Kim Thoa. Ảnh: Sohu

Trong Gả Kim Thoa, Điền Hi Vi đảm nhận hai vai Ngụy Nhiêu và Quân Đại, đại diện cho hai thân phận thật giả với tính cách đối lập. Trong khi đó, Mao Lâm Lâm vào vai mẹ của nhân vật do Điền Hi Vi thể hiện. Khi đứng chung khung hình, hai diễn viên được khán giả nhận xét có gương mặt trái xoan, đôi mắt lớn và đường nét sắc sảo khá giống nhau. Đặc biệt, cả hai đều toát lên vẻ đẹp rực rỡ nhưng có phần lạnh lùng, tạo cảm giác như được lựa chọn để trở thành hai thế hệ của cùng một gia đình.

Sự tương đồng này khiến nhiều người liên tưởng đến Trịnh Nhi, nhân vật phản diện do Mao Lâm Lâm thể hiện trong bộ phim Lan Lăng Vương ra mắt năm 2013. Với tính cách thâm độc, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, Trịnh Nhi từng để lại ấn tượng mạnh trong lòng khán giả và trở thành một trong những vai ác nữ đáng nhớ của màn ảnh cổ trang Hoa ngữ.

Ngoại hình và khí chất sắc sảo của Điền Hi Vi khiến khán giả liên tưởng đến nhân vật Trịnh Nhi. Ảnh: Sohu

Đáng chú ý, một câu thoại của Điền Hi Vi trong Gả Kim Thoa càng khiến sự liên tưởng này trở nên rõ nét. Khi nhân vật tuyên bố: "Một kẻ hèn mọn làm nghề dọn phân, ta muốn ả chết không có chỗ chôn", cách nói đầy cay nghiệt và quyết liệt gợi nhớ đến những lời thoại tàn nhẫn từng làm nên dấu ấn của Trịnh Nhi.

Điểm thú vị nằm ở chỗ cả Mao Lâm Lâm lẫn Điền Hi Vi đều sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào, nổi bật nhưng có thể tạo ra sức hút riêng khi thể hiện những nhân vật độc ác, nhiều toan tính. Sự đối lập giữa dung mạo xinh đẹp và lời nói lạnh lùng trở thành nét đặc trưng trong cách xây dựng hình tượng phản diện của hai diễn viên.

Sự tương đồng giữa hai nữ diễn viên khơi gợi ký ức về hình tượng ác nữ từng gây tiếng vang trên màn ảnh Hoa ngữ. Ảnh: Sohu

Vì vậy, màn kết hợp trong Gả Kim Thoa không chỉ thu hút sự chú ý nhờ mối quan hệ mẹ con trên màn ảnh mà còn khơi dậy ký ức về một vai diễn từng gây tiếng vang. Nhiều khán giả cho rằng cách lựa chọn diễn viên tạo nên sự liên kết thú vị giữa hai thế hệ, đến mức có thể nhìn thấy hình bóng Trịnh Nhi thời trẻ qua nhân vật của Điền Hi Vi.

Với những điểm tương đồng từ ngoại hình đến khí chất, Gả Kim Thoa đang tạo ra một chủ đề bàn luận đáng chú ý trước thềm lên sóng. Sự kết hợp giữa Điền Hi Vi và Mao Lâm Lâm cũng mở ra kỳ vọng về màn đối đầu tâm lý hấp dẫn, đặc biệt khi bộ phim đặt nữ chính vào những thân phận phức tạp và những mối quan hệ đầy toan tính.