'Cô gái thời tiết' quê Bắc Ninh xinh như hoa hậu, tuổi 34 vẫn kín tiếng chuyện tình cảm, mê chơi golf

Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, gần 13 năm gắn bó với VTV

MC Quỳnh Hoa, tên đầy đủ là Nguyễn Quỳnh Hoa, sinh năm 1992, quê gốc Bắc Giang (cũ), nay thuộc Bắc Ninh. Cô tốt nghiệp ngành Kinh tế đối ngoại tại Đại học Ngoại thương trước khi bén duyên với công việc dẫn chương trình truyền hình.

Quỳnh Hoa được nhiều khán giả biết đến khi đảm nhận vai trò biên tập viên, người dẫn các bản tin thời tiết trên VTV. Nhờ gương mặt xinh đẹp, nụ cười tươi và phong cách dẫn tự nhiên, cô được khán giả gọi bằng biệt danh “cô gái thời tiết”.

Để có thể đảm nhận công việc này, nữ MC từng trải qua khoảng 2 năm học hỏi, rèn luyện tại Trung tâm Truyền hình Thời tiết và Cảnh báo thiên tai. Đến nay, cô đã có gần 13 năm gắn bó với Đài Truyền hình Việt Nam.

Năm 2021, Quỳnh Hoa có bước chuyển đáng chú ý trong sự nghiệp khi đảm nhận vai trò người dẫn chính của chương trình Chào buổi sáng trên VTV1. Đây là chương trình thời sự đầu ngày, đòi hỏi người dẫn phải liên tục cập nhật thông tin, chuẩn bị kỹ lưỡng và xử lý linh hoạt các tình huống khi lên sóng.

Ngoài công việc dẫn chương trình, Quỳnh Hoa còn tham gia các nội dung thời sự, môi trường và những phóng sự liên quan đến thiên tai, bão lũ.

Trên sóng truyền hình, nữ MC sinh năm 1992 thường xuất hiện với phong cách thanh lịch, trang phục chỉn chu và lối trang điểm nhẹ nhàng. Ngoài đời, cô cũng nhận được sự quan tâm nhờ vẻ ngoài trẻ trung cùng phong cách thời trang hiện đại.

Tuổi 34 kín tiếng chuyện tình cảm, mê chơi golf và du lịch

Không chỉ gây ấn tượng trong công việc, cuộc sống đời thường của MC Quỳnh Hoa cũng được nhiều khán giả quan tâm. Ở tuổi 34, nữ MC chưa công khai chuyện tình cảm trên mạng xã hội.

Trên trang cá nhân, Quỳnh Hoa thường chia sẻ hình ảnh đi du lịch, gặp gỡ bạn bè và tham gia các hoạt động thể thao, nhưng hiếm khi đề cập đến chuyện yêu đương.

Một trong những sở thích nổi bật của nữ MC là chơi golf. Cô thường đăng tải hình ảnh xuất hiện tại sân golf cùng bạn bè. Bên cạnh đó, Quỳnh Hoa còn yêu thích pickleball, bộ môn giúp cô duy trì vận động và giải tỏa căng thẳng sau những giờ làm việc.

Ngoài thể thao, nữ MC cũng dành thời gian đi du lịch, khám phá những địa điểm mới và tận hưởng cuộc sống.

Để giữ gìn nhan sắc và vóc dáng, Quỳnh Hoa chú trọng chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và tập luyện. Cô từng chia sẻ bản thân không lựa chọn cách nhịn ăn để giảm cân mà ưu tiên ăn uống cân đối, uống đủ nước và ngủ đủ giấc.

Với nữ MC, việc duy trì những thói quen lành mạnh không chỉ giúp giữ gìn ngoại hình mà còn mang lại tinh thần tích cực, đáp ứng lịch làm việc của một người dẫn chương trình truyền hình.

Ở tuổi 34, Quỳnh Hoa tiếp tục gắn bó với công việc tại VTV, đồng thời dành thời gian cho những sở thích cá nhân. Nữ MC hướng đến cuộc sống vui vẻ, bình yên và cân bằng giữa công việc với những điều bản thân yêu thích.