Mùa lạnh 2026, muốn mặc đẹp chuẩn quý cô đừng bỏ qua 3 kiểu trang phục này

Mùa lạnh không chỉ là thời điểm để diện những món đồ giữ ấm mà còn là cơ hội để làm mới tủ quần áo bằng cách kết hợp đa dạng chất liệu. Thay vì bó buộc trong những chiếc áo khoác dày hay các gam màu trầm quen thuộc, nàng có thể tạo điểm nhấn bằng ba chất liệu được yêu thích mỗi mùa thu đông: dạ tweed, len dệt kim và da.

Đồ dạ tweed thanh lịch, sang chảnh

Dạ tweed ghi điểm nhờ kết cấu vải đặc trưng, vẻ chỉn chu và nét sang trọng vượt thời gian. Một chiếc jacket tweed vàng nhạt phối cùng quần tây ống rộng màu trắng, giày mũi nhọn và túi xách tông nâu sẽ tạo nên diện mạo thanh lịch mà không kém phần hiện đại. Những đường viền tinh tế, hàng cúc nổi bật cùng phom áo ngắn còn giúp tổng thể trang phục thêm gọn gàng, cân đối.

Để tránh cảm giác cứng nhắc, nàng nên kết hợp tweed với những chất liệu mềm mại như lụa, cotton, vải tơ hoặc len dệt kim mỏng. Sự tương phản giữa bề mặt vải tạo nên chiều sâu cho trang phục, đồng thời giữ được vẻ nữ tính, nhẹ nhàng.

Nếu yêu thích phong cách trẻ trung, áo sơ mi phối cùng gile tweed là gợi ý đáng thử. Thiết kế dáng ngắn, ôm nhẹ giúp trang phục trông gọn gàng, dễ phối nhiều lớp khi thời tiết se lạnh. Trong khi đó, váy tweed hồng dâu với cổ vuông, đường viền tinh xảo và phom chữ A mang đến vẻ ngọt ngào, phù hợp cho những buổi hẹn hò hay sự kiện cuối năm.

Dạ tweed ghi điểm nhờ kết cấu vải đặc trưng, vẻ chỉn chu và nét sang trọng vượt thời gian

Len dệt kim nhẹ nhàng, ấm áp

Nếu tweed đại diện cho nét quý phái thì len dệt kim lại chinh phục phái đẹp bằng sự mềm mại, thoải mái và khả năng biến hóa linh hoạt. Những chiếc cardigan, áo mongtoghi hay áo len ôm nhẹ đều dễ dàng kết hợp với các món đồ sẵn có trong tủ quần áo.

Một trong những công thức đơn giản nhất là phối cardigan cùng quần jeans xanh. Sự phóng khoáng của denim cân bằng nét mềm mại của len, tạo nên tổng thể trẻ trung mà vẫn đủ chỉn chu để diện đi làm, đi cà phê hoặc dạo phố.

Mùa lạnh năm nay, các sắc đỏ thắm và đỏ tím burgundy cũng là gợi ý đáng chú ý để làm mới bản phối. Một chiếc cardigan đỏ phối cùng jeans xanh giúp diện mạo nổi bật hơn mà không cần quá nhiều phụ kiện. Với những cô nàng yêu thích sự thanh lịch, áo jacket tweed dáng ngắn, sơ mi lụa và quần jeans ống rộng cũng là lựa chọn hài hòa giữa nét cổ điển và tinh thần hiện đại.

Len dệt kim chinh phục phái đẹp bằng sự mềm mại, thoải mái và khả năng biến hóa linh hoạt

Chất liệu da cá tính, phóng khoáng

Khác với vẻ thanh lịch của tweed hay sự dịu dàng của len, chất liệu da mang đến nét mạnh mẽ, phóng khoáng cho trang phục thu đông. Áo khoác da bóng tạo hiệu ứng nổi bật, trong khi da lộn đem đến cảm giác mềm mại và có phần hoài cổ.

Để ứng dụng hằng ngày, nàng có thể phối áo khoác da cùng quần denim, giày bốt và túi xách đồng điệu. Đây là công thức phù hợp cho những buổi dạo phố, gặp gỡ bạn bè hoặc các hoạt động ngoài trời trong tiết trời se lạnh.

Không chỉ xuất hiện trong trang phục đường phố, chất liệu da còn có thể góp mặt trong những bản phối công sở hay dự tiệc thông qua các phụ kiện như giày cao gót, loafer và túi xách. Nếu muốn tạo điểm nhấn mà không khiến tổng thể quá nặng nề, hãy kết hợp một món đồ da nổi bật với trang phục có phom dáng đơn giản và màu sắc hài hòa.

Đồ da mang đến nét mạnh mẽ, phóng khoáng cho trang phục thu đông

Bí quyết phối đồ mùa lạnh đẹp mà không rườm rà

Để ba chất liệu phát huy hiệu quả, nàng nên chú ý đến sự cân bằng giữa kiểu dáng, màu sắc và tỷ lệ trang phục. Áo khoác dáng ngắn có thể kết hợp cùng quần ống rộng để tạo cảm giác cân đối; chất liệu tweed có kết cấu nổi bật nên đi cùng những món đồ tối giản; còn áo khoác da sẽ dễ mặc hơn khi phối với denim hoặc trang phục có phom dáng gọn gàng.

Bên cạnh đó, phụ kiện cũng góp phần hoàn thiện diện mạo. Giày mũi nhọn và túi xách thanh lịch phù hợp với trang phục tweed, trong khi giày bốt, loafer và túi da giúp bản phối cá tính thêm đồng điệu.