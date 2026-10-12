Vợ chồng NSND Công Lý khoe thành quả sau thời gian nỗ lực

Mới đây, Ngọc Hà, vợ NSND Công Lý, chia sẻ niềm vui khi trang Facebook Gia Đình Công Lý được cấp tích xanh sau thời gian xây dựng lại từ đầu. Với cô, đây không chỉ là một dấu mốc trên mạng xã hội mà còn là thành quả của những nỗ lực bền bỉ nhằm tạo dựng không gian riêng để khán giả tiếp tục theo dõi cuộc sống của nam nghệ sĩ.

Trong bài đăng, Ngọc Hà cho biết: “Anh Lý là nghệ sĩ nhưng bấy lâu nay vẫn chưa có một trang riêng của mình. Thời điểm này năm ngoái, tôi đã rất vất vả để xây dựng lại trang cá nhân. Cuối cùng, gia đình chấp nhận mất trắng để bắt đầu lại từ đầu”.

Vợ NSND Công Lý chia sẻ niềm vui.

Theo chia sẻ của bà xã Công Lý, quá trình này không hề dễ dàng. Có thời điểm, cô cảm thấy nản lòng, thậm chí từng nghĩ đến việc từ bỏ sau gần một năm trang gần như không có nội dung. Tuy nhiên, Ngọc Hà quyết định tiếp tục cố gắng và kiên trì với lựa chọn của mình.

Cô bày tỏ: “Cột mốc này có thể không phải con số lớn lao so với nhiều nghệ sĩ khác, nhưng ít nhất, đây là thành quả của riêng anh Lý và gia đình tôi, không thuộc về bất kỳ ai khác”.

Ngọc Hà cũng gửi lời cảm ơn đến những khán giả vẫn luôn yêu quý NSND Công Lý dù anh không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên như trước. Cô cho biết thời gian qua vừa làm tiếp thị liên kết trên Shopee, vừa xây dựng trang Facebook và từng bước phát triển lại kênh TikTok.

“Có những lúc mờ cả mắt vì cầm điện thoại quá nhiều, có những lúc căng thẳng đến mức chỉ muốn buông bỏ tất cả. Nhưng mỗi khi nhìn thấy những thành quả tích cực dần xuất hiện, tôi lại có thêm động lực để cố gắng, chăm chỉ hơn mỗi ngày”, Ngọc Hà chia sẻ.

Vợ chồng NSND Công Lý.

Với vợ NSND Công Lý, điều đáng quý nhất lúc này không chỉ nằm ở những con số trên mạng xã hội mà còn là tình cảm khán giả dành cho chồng. Trang Gia Đình Công Lý được cấp tích xanh cũng mở ra một kênh để nam nghệ sĩ chia sẻ cuộc sống thường ngày theo cách gần gũi, chân thành hơn.

Sau biến cố sức khỏe vào tháng 7/2021, cuộc sống của NSND Công Lý và Ngọc Hà có nhiều thay đổi. Nam nghệ sĩ từng phải trải qua thời gian dài điều trị, phục hồi chức năng và hạn chế công việc nghệ thuật. Trong giai đoạn đó, Ngọc Hà nhiều lần chia sẻ về những áp lực khi vừa chăm sóc chồng, vừa tìm cách ổn định cuộc sống gia đình.

Công Lý và Ngọc Hà kết hôn vào tháng 1/2021, sau nhiều năm tìm hiểu. Dù chênh lệch 15 tuổi, cả hai vẫn đồng hành qua nhiều giai đoạn, đặc biệt khi sức khỏe của nam nghệ sĩ gặp biến cố. Những hình ảnh đời thường được Ngọc Hà chia sẻ thời gian qua cho thấy hai vợ chồng vẫn duy trì cuộc sống chung và trân trọng những khoảnh khắc bình dị bên nhau.

Về sự nghiệp, NSND Công Lý là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch và phim truyền hình phía Bắc. Anh ghi dấu ấn với vai Bắc Đẩu trong chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân, đồng thời tham gia nhiều bộ phim như Sống chung với mẹ chồng, Mê cung, Hướng dương ngược nắng, Hương vị tình thân và Gia đình mình vui bất thình lình. Năm 2025, anh góp mặt trong phim truyền hình Cha tôi, người ở lại.

NSND Công Lý.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Công Lý từng tham gia các phim Người Mỹ trầm lặng (2002), Vua bãi rác (2002), Vũ điệu tử thần (2007) và Tâm hồn mẹ (2011).

Trong khi đó, Ngọc Hà từng làm phóng viên trong lĩnh vực văn hóa - giải trí và lọt Top 20 Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008. Sau khi tạm gác công việc để chăm sóc chồng, cô từng bước chuyển hướng sang hoạt động trên mạng xã hội và tiếp thị liên kết. Những nỗ lực xây dựng trang cá nhân thời gian gần đây cho thấy vợ NSND Công Lý đang tìm hướng đi phù hợp để chủ động hơn trong công việc và cuộc sống.

Ở thời điểm hiện tại, hành trình của NSND Công Lý và Ngọc Hà vẫn nhận được sự quan tâm từ khán giả. Với gia đình nam nghệ sĩ, mỗi dấu mốc nhỏ trong công việc và cuộc sống đều là động lực để tiếp tục cố gắng trong chặng đường phía trước.