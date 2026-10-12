Vợ cũ tái hôn với con trai tỷ phú, tài tử 'Người Nhện' có hành động bất ngờ

Nam diễn viên Tobey Maguire, nổi tiếng với vai Người Nhện đời đầu, khiến nhiều người bất ngờ khi đứng ra làm chủ hôn trong đám cưới của vợ cũ Jennifer Meyer và doanh nhân Geoff Ogunlesi tại Hawaii, hôm 10/10. Đáng chú ý, hôn lễ diễn ra chưa đầy ba tuần sau khi tài tử và vợ cũ hoàn tất thủ tục ly hôn.

Hình ảnh trong hôn lễ diễn ra ở Four Seasons Resort Lanai, Hawaii. Ảnh: BACKGRID/PEOPLE.

Theo PEOPLE, đám cưới được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Four Seasons Resort Lanai, Hawaii, với sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng. Ngoài Tobey Maguire, danh sách khách mời còn có tài tử Leonardo DiCaprio cùng bạn gái Vittoria Ceretti, tỷ phú Jeff Bezos và vợ Lauren Sánchez Bezos, cùng nữ diễn viên Courteney Cox.

Jennifer Meyer và Geoff Ogunlesi bắt đầu hẹn hò vào mùa hè năm 2023. Cặp đôi lần đầu công khai xuất hiện bên nhau trên thảm đỏ sự kiện Baby2Baby Gala vào tháng 11 cùng năm. Đến tháng 8/2024, họ thông báo đính hôn và chào đón con gái chung vào đầu năm nay.

Ogunlesi là con trai của tỷ phú người Nigeria Adebayo Ogunlesi, người sở hữu khối tài sản ước tính lên tới 2,6 tỷ USD. Anh hiện là nhà sáng lập kiêm CEO của The Ogunlesi Group, công ty hoạt động trong lĩnh vực quản lý âm nhạc và giải trí. Em bé mới chào đời là con thứ ba của cả Jennifer Meyer và Ogunlesi. Ba người con của Jennifer cũng có mặt trong ngày trọng đại của mẹ.

Jennifer Meyer sinh năm 1977, từng có 13 năm gắn bó với Tobey Maguire trước khi cả hai tuyên bố chia tay vào năm 2020. Sau nhiều năm hoàn tất các thủ tục liên quan, cặp đôi chính thức hoàn tất ly hôn vào ngày 21/9 vừa qua.

Tobey Maguire sinh năm 1975, được đông đảo khán giả biết đến qua loạt phim Spider-Man (Người Nhện). Gần đây, nam diễn viên còn vướng tin đồn hẹn hò với một người mẫu kém anh 31 tuổi.

Việc Tobey Maguire xuất hiện với vai trò chủ hôn trong đám cưới của vợ cũ ngay sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn nhanh chóng thu hút sự chú ý, trở thành chi tiết đặc biệt trong hôn lễ quy tụ nhiều nhân vật nổi tiếng và giới siêu giàu.