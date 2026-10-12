Từ màn trao vương miện tình cảm đến ồn ào nhóm chat: Thực hư drama giữa Kỳ Duyên và Hoa hậu Quỳnh Anh

Đầu tháng 10/2026, showbiz Việt chào đón thêm một Hoa hậu và 4 Á hậu sau Chung kết Miss Universe Vietnam 2026. Sau hành trình dài chinh chiến tại nhiều cuộc thi nhan sắc, Nguyễn Quỳnh Anh cuối cùng cũng chạm tay đến chiếc vương miện danh giá.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất đêm thi chính là khi cô nhận vương miện từ tay Hoa hậu Kỳ Duyên. Cả hai từng là đối thủ tại Miss Universe Vietnam 2024 - mùa giải mà Kỳ Duyên giành ngôi vị cao nhất. Ngay trên sân khấu, Quỳnh Anh thể hiện sự hào hứng rõ rệt khi gặp lại đàn chị, liên tục tươi cười rạng rỡ và thậm chí còn gửi nụ hôn gió. Về phần mình, Kỳ Duyên ứng xử đầy tinh tế và nhẹ nhàng khi chủ động lùi lại phía sau để nhường trọn điểm nhấn cho tân Hoa hậu.

Khoảnh khắc Quỳnh Anh ôm Kỳ Duyên trên sân khấu bất ngờ được chia sẻ rầm rộ trở lại.

Không chỉ hoàn thành nghi thức chuyển giao vương miện, Kỳ Duyên còn đăng tải hình ảnh và gửi lời chúc mừng đến tân Hoa hậu trên mạng xã hội. Cô viết: "Chúc em sẽ thật tỏa sáng, tự tin và viết tiếp một nhiệm kỳ thật đẹp với chiếc vương miện danh giá này nha. Chúc mừng Miss Universe Vietnam 2026".

Kỳ Duyên dành nhiều lời tốt đẹp cho Tân Hoa hậu.

Tưởng như câu chuyện đã khép lại sau màn trao lại nhiệm kỳ đầy xúc cảm, thì mới đây, tên tuổi của cả Kỳ Duyên và Quỳnh Anh lại bất ngờ phủ sóng dày đặc khắp các nền tảng mạng xã hội. Sự việc khởi phát từ tin đồn một tân Hoa hậu đã lập hội nhóm riêng nhằm chế giễu ngoại hình của đàn chị vừa trao vương miện cho mình, đồng thời còn bị cho là đưa ra những bình luận thiếu tích cực về ban giám khảo cùng một Á hậu trong cuộc thi. Các ảnh chụp nội dung nghi thuộc nhóm chat này khi lan truyền rộng rãi đã châm ngòi cho hàng loạt tranh cãi trái chiều.

Giữa lúc câu chuyện gây xôn xao, Nguyễn Quỳnh Anh bị một bộ phận cư dân mạng réo tên, đặt nghi vấn có liên quan đến nhân vật được nhắc đến trong tin đồn. Từ màn trao vương miện thân thiết trên sân khấu đến những lời chúc mừng công khai của Kỳ Duyên, các chi tiết trong mối quan hệ giữa hai nàng hậu cũng bị đem ra bàn luận trở lại.

Quỳnh Anh và Kỳ Duyên cũng từng cùng nhau tham gia Miss Universe Vietnam 2024.

Mặc dù vậy, tính đến hiện tại, thông tin nghi vấn Quỳnh Anh có dính dáng đến nhóm chat nêu trên vẫn hoàn toàn là các suy đoán chưa căn cứ trên không gian mạng. Chưa từng có bằng chứng hay dữ liệu xác thực nào khẳng định cô là người tạo nhóm hoặc trực tiếp phát ngôn những dòng tin nhắn đang phát tán. Bản thân các nhân vật trong cuộc cũng chưa lên tiếng xác nhận những nội dung này. Chính vì thế, diễn biến vụ việc vẫn đang thu hút sự quan tâm và theo dõi sát sao từ cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp.

Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh cao 1m75, số đo ba vòng lần lượt là 82-63-90 cm. Quỳnh Anh không phải gương mặt xa lạ của làng thời trang hay các cuộc thi nhan sắc. Cô từng theo học ngành Quản trị nhân lực tại Đại học Công đoàn Hà Nội nhưng tạm dừng sau một năm. Sau đó, cô chuyển vào TP.HCM, theo học tại Cao đẳng Du lịch Sài Gòn. Người đẹp sinh năm 1999 từng giành danh hiệu Á quân The Face Vietnam 2018, lọt Top 10 Face of Asia 2019 và đặc biệt đăng quang Siêu mẫu châu Á 2021 tại Singapore.

Quỳnh Anh đang bị réo vào những bàn tán rầm rộ khắp MXH ngay sau khi đăng quang.

Qua nhiều năm hoạt động bền bỉ với nghề người mẫu, chân dài sinh năm 1999 đã trở thành gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang trong nước, khẳng định vị thế của một trong những người mẫu đắt show bậc nhất và liên tục góp mặt ở nhiều show diễn quy mô lớn. Vào năm 2024, cô ghi thêm dấu ấn cá nhân khi xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 1 Miss Universe Vietnam. Đến với Miss Universe Vietnam 2026, Quỳnh Anh chính thức đăng quang Hoa hậu, trở thành đại diện tiếp theo của Việt Nam sẵn sàng bước ra đấu trường Miss Universe quốc tế sắp tới.