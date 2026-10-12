Phương Oanh xúc động nhìn lại hành trình trưởng thành của hai con

Trên trang cá nhân, Phương Oanh không khỏi xúc động khi nhìn lại hành trình trưởng thành của hai con Jimmy và Jenny. Nữ diễn viên nhớ lại, mới ngày nào hai bé còn nhỏ xíu, được cô trìu mến gọi là "hai hạt đỗ" khi vẫn nằm trong bụng mẹ, vậy mà giờ đây các con đã lớn khôn, thay đổi từng ngày.

Sự trưởng thành của hai con khiến cô cảm nhận rõ hơn về thời gian. Với Phương Oanh, thời gian vốn đã trôi nhanh, nhưng khi làm mẹ, cô càng thấm thía cảm giác ấy hơn, bởi mỗi ngày các con lớn lên đều là một dấu mốc đáng nhớ, nhắc cô biết trân trọng những khoảnh khắc bình dị bên các con.

Phương Oanh khoe con trai, con gái thể hiện tính cách riêng. Nếu Jimmy mê máy tính và công nghệ thì con gái Jenny lại thích truyện tranh.

Dòng chia sẻ của Phương Oanh nhận được nhiều tương tác từ khán giả. Từ khi chào đời, cặp song sinh Jimmy và Jenny đã thu hút rất nhiều người hâm mộ. Những hình ảnh đời thường của hai bé thường thu hút sự chú ý bởi vẻ ngoài bụ bẫm, biểu cảm ngộ nghĩnh và những khoảnh khắc quấn quýt bên mẹ.

Sau thời gian dành phần lớn sự quan tâm cho gia đình, Phương Oanh dần trở lại với công việc diễn xuất. Việc cân bằng giữa chăm sóc hai con nhỏ và theo đuổi đam mê nghệ thuật mang đến cho nữ diễn viên những trải nghiệm mới.

Với Phương Oanh, hành trình làm mẹ của hai em bé cùng lúc có những niềm vui và cả những vất vả riêng. Tuy nhiên, nhìn Jimmy và Jenny lớn lên khỏe mạnh, mỗi ngày thêm hiểu chuyện, những mệt nhọc dường như cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Phương Oanh ở bên cặp song sinh đáng yêu.

Các con cũng trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của nữ diễn viên, giúp cô có thêm những cảm nhận sâu sắc về tình cảm gia đình. Khi nhìn lại quãng thời gian từ lúc hai bé còn là những em bé nhỏ xíu đến khi ngày càng cứng cáp, Phương Oanh càng thấm thía rằng tuổi thơ của con trôi qua rất nhanh. Bởi vậy, những khoảnh khắc bình dị bên Jimmy và Jenny trở thành điều cô muốn nâng niu, lưu giữ trong hành trình làm mẹ của mình.

Phương Oanh sinh năm 1989, từng ghi dấu trên màn ảnh qua nhiều bộ phim như Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta, Hương vị tình thân... Sau thời gian tạm gác diễn xuất để chăm sóc gia đình và sinh hai con, cô trở lại màn ảnh với vai Mỹ Anh trong Gió ngang khoảng trời xanh vào năm 2025.