Thanh Hằng hội ngộ hai tay đua F1 đình đám hàng đầu thế giới ở Singapore

Thanh Hằng lên đồ thời thượng

Nữ siêu mẫu với hình ảnh tràn đầy năng lượng sải bước

Vẻ đẹp rạng rỡ cùng sự hoà đồng cảu cô gây ấn tượng với khán giả tại sự kiện

Thanh Hằng hội ngộ cùng hai tay đua F1 đình đám của đội Cadillac là Zhou GuanYu (Châu Quán Vũ) người Trung Quốc, Checo Pérez người Mexico

Cô cũng có dịp hội ngộ với hai nam thần Thái Lan Fourth Nattawat, Pond Navarit - những mỹ nam đang được giới trẻ trong khu vực yêu thích

Thanh Hằng chia sẻ: “Đây quả thực là một ngày vui và đáng nhớ khi tôi được gặp bạn bè các nước để chia sẻ những điều đẹp đẽ của đất nước mình. Ban tổ chức cũng chăm sóc khách mời rất tốt, tạo cho tôi những kỷ niệm đáng nhớ”

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Thanh Hằng có những trải nghiệm đặc biệt ở Paddock Club và xem đua xe công thức 1

Xuất hiện tại buổi này, siêu mẫu diện trang phục năng động, khoẻ khoắn. Cô cho biết cô được trải nghiệm xem đua xe F1 tại khu vực VIP (giá vé bán là 15.000 USD)

Cô và các khách mời được xuống khu vực garage của đội Cadillac tìm hiểu cách đội vận hành

Thanh Hằng cho biết: “Vài năm trước tôi từng đi xem F1 nhưng đây là lần đầu tiên được vào khu vực Paddock Club, với lời mời đặc biệt dành cho nghệ sĩ các nước”

Siêu mẫu chia sẻ, khi được ngồi trên cao xem và sau đó được tiếp cận khoảnh khắc rất gần đội đua và nghe chi tiết cách họ xây dựng chiến lược lẫn cách vận hành cho đội, cảm giác rất đặc biệt

Cô cũng có khoảng thời gian thư giãn và thoải mái tạo dáng nhí nhảnh bên bàn tiệc

Và khoe dáng với trang phục nổi bật trên thảm cỏ