Haaland mắc kẹt lại Man City?

Haaland ký hợp đồng 9 năm rưỡi với Man City.

Theo truyền thông Anh, Man City bị kết luận có hành vi vi phạm ở 114 trong tổng số 115 cáo buộc. Tuy nhiên, mức phạt vẫn chưa được xác định và quá trình pháp lý chưa kết thúc. Nhà đương kim vô địch Premier League được cho là sẽ kháng cáo.

Các hình thức trừng phạt có thể bao gồm phạt tiền, trừ điểm, thậm chí xuống hạng hoặc bị tước danh hiệu. Nếu kịch bản nghiêm trọng nhất xảy ra, tương lai của hàng loạt ngôi sao Man City sẽ trở thành dấu hỏi lớn.

Đáng chú ý, theo Sport, Haaland không có điều khoản giải phóng hợp đồng trong trường hợp Man City phải xuống chơi tại Championship. Điều đó đồng nghĩa tiền đạo người Na Uy không thể tự động rời Etihad chỉ vì CLB bị giáng hạng.

Haaland ký hợp đồng có thời hạn 9 năm rưỡi với Man City vào tháng 1/2025, giữ chân anh tại Etihad đến năm 2034. Bản hợp đồng được cho là trị giá khoảng 260 triệu bảng, trong đó mức lương cơ bản của tiền đạo 26 tuổi vào khoảng 500.000 bảng mỗi tuần.

Nếu Man City thật sự xuống hạng, CLB vì thế vẫn nắm lợi thế đáng kể trong việc giữ chân Haaland. Dù vậy, viễn cảnh phải thi đấu ở hạng dưới có thể tạo ra sức ép lớn, đặc biệt khi nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu chắc chắn quan tâm đến những ngôi sao Man City.

Các cáo buộc nhắm vào Man City liên quan giai đoạn từ năm 2009 đến 2018, thời kỳ CLB giành ba chức vô địch Premier League. Vụ việc được Premier League công bố vào tháng 2/2023 sau cuộc điều tra kéo dài khoảng bốn năm.

Man City nhiều lần phủ nhận mọi sai phạm và khẳng định sở hữu "một hệ thống bằng chứng toàn diện" để bảo vệ lập trường của CLB. Đội bóng cũng nhấn mạnh quá trình xử lý vụ việc vẫn đang tiếp diễn và yêu cầu đảm bảo nguyên tắc công bằng.

Trong khi đó, một số CLB Premier League được cho là cân nhắc tư vấn pháp lý về khả năng yêu cầu bồi thường nếu phán quyết cuối cùng dẫn đến những hệ quả liên quan thành tích của Man City.