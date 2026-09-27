Tuyển Việt Nam nhận thêm tin vui trước trận quyết đấu Thái Lan

Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

Bàn thắng quý giá của Nguyễn Đình Bắc giúp tuyển Việt Nam thắng tối thiểu Philippines. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik khởi động thuận lợi tại FIFA ASEAN Cup, đồng thời đón nhận tin vui trên bảng xếp hạng FIFA.

Theo các thông số tính toán sau trận, tuyển Việt Nam được cộng thêm khoảng 3,67 điểm. Sự điều chỉnh này giúp "Các chiến binh sao vàng" tạm thời leo lên 2 bậc, vươn từ vị trí thứ 99 lên đứng thứ 97 trên bảng xếp hạng FIFA.

FIFA ASEAN Cup là giải đấu được tổ chức dưới sự bảo trợ của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Tuy nhiên, các trận đấu tại FIFA ASEAN Cup không áp dụng hệ số điểm cao như vòng loại World Cup hay Asian Cup. Căn cứ theo Điều 1.3 trong điều lệ giải đấu được Hội đồng FIFA phê duyệt, những trận đấu ở FIFA ASEAN Cup chỉ được tính điểm tương tự các trận giao hữu quốc tế diễn ra trong lịch trình FIFA Days.

Áp dụng phương pháp tính điểm SUM của FIFA, một trận giao hữu quốc tế thông thường trong dịp FIFA Days sẽ có hệ số I=10. Con số này thấp hơn khá nhiều so với hệ số I=25 của vòng loại World Cup hoặc Asian Cup, và càng không thể so sánh với các trận đấu tại vòng chung kết ở sân chơi cấp châu lục, World Cup (hệ số từ I=35 đến 40).

Dẫu vậy, điểm số cho chiến thắng tại FIFA ASEAN Cup của các đội tuyển vẫn cao hơn nhiều so với ASEAN Cup (giải đấu không thuộc hệ thống chính thức của FIFA). Việc chạm trán và vượt qua đối thủ được đánh giá thấp hơn như Philippines giúp tuyển Việt Nam tích lũy thêm điểm số, đồng thời tránh được kịch bản bị trừ điểm nặng nếu xảy ra kết quả bất lợi.

Đó là động lực để đoàn quân của HLV Kim Sang-sik hướng đến chiến thắng tiếp theo trước Thái Lan, qua đó tích lũy thêm điểm số và cải thiện thứ hạng ở BXH FIFA, đồng thời nối dài chuỗi bất bại lên con số 28. Quan trọng hơn, việc đánh bại Thái Lan ở lượt trận 2, bảng B của FIFA ASEAN Cup sẽ giúp "Các chiến binh sao vàng" tiến gần mục tiêu giành vị trí số 1 ở bảng đấu và vào chơi trận chung kết tranh chức vô địch.