Xuân Son nói 'lời gan ruột' sau chấn thương, chia tay ASEAN Cup

Xuân Son chia tay ASEAN Cup.

Hành trình của Nguyễn Xuân Son tại FIFA ASEAN Cup 2026 đã khép lại chỉ sau trận đấu đầu tiên.

Kết quả kiểm tra MRI sáng 27/9 tại Bandung (Indonesia) xác định tiền đạo đội tuyển Việt Nam bị rách cơ đùi sau. Theo thông tin được VFF công bố, Xuân Son cần khoảng 6 tuần để hồi phục, đồng nghĩa anh chắc chắn không thể tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển ở phần còn lại của giải đấu.

Chấn thương xảy ra ở phút 60 trận Việt Nam thắng Philippines 1-0 tối 26/9. Trong một tình huống khống chế bóng rồi xoay người tăng tốc ở giữa sân, Xuân Son bất ngờ khựng lại và ngã xuống dù không va chạm với cầu thủ đối phương. Anh không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân nhường chỗ cho Nguyễn Hai Long.

Đáng tiếc hơn, đó là trận đấu Xuân Son được trao băng đội trưởng khi Nguyễn Hoàng Đức không thi đấu. Chân sút sinh năm 1997 mới chỉ có khoảng một giờ trên sân trong lần đầu mang băng thủ quân đội tuyển Việt Nam tại giải trước khi chấn thương buộc anh dừng lại.

Sau khi biết mức độ chấn thương, Xuân Son gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Việt Nam.

"Son muốn gửi lời cảm ơn tới toàn thể người hâm mộ Việt Nam vì những lời động viên. Đây thực sự là một khoảnh khắc buồn với cá nhân Son, vì Son thực sự rất muốn cống hiến cho đất nước để mang về thêm một danh hiệu nữa. Thật đáng tiếc, nhưng bóng đá là như vậy”, Xuân Son chia sẻ.

Nỗi buồn ấy càng lớn bởi Xuân Son hiểu hơn ai hết cảm giác phải rời xa sân cỏ vì chấn thương.

Ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 với Thái Lan, tiền đạo này từng gặp chấn thương rất nặng, phải phẫu thuật và trải qua khoảng 10 tháng điều trị, phục hồi trước khi có thể trở lại thi đấu. Đó là quãng thời gian dài mà Xuân Son phải bắt đầu gần như từ đầu, từ những bước chạy đầu tiên cho tới khi tìm lại cảm giác bóng và phong độ.

Sau tất cả những nỗ lực ấy, anh trở lại đội tuyển, tiếp tục ghi bàn và một lần nữa trở thành nhân tố quan trọng trên hàng công của HLV Kim Sang-sik. Tính từ khi ra mắt đội tuyển Việt Nam vào tháng 12/2024, Xuân Son đã ghi 16 bàn sau 18 trận.

Chính vì vậy, việc phải dừng lại thêm một lần nữa càng khiến chấn thương lần này trở nên nghiệt ngã.

Xuân Son bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 với mong muốn cùng đội tuyển hướng tới thêm một danh hiệu. Nhưng thay vì tiếp tục chiến đấu trên sân, anh sẽ trở về Việt Nam ngày 28/9 để bắt đầu một hành trình hồi phục mới.

Dù vậy, trong lời chia sẻ của mình, tiền đạo 29 tuổi không muốn nỗi buồn cá nhân ảnh hưởng tới mục tiêu chung của đội tuyển.

"Giờ đây, Son sẽ tiếp tục cổ vũ và ủng hộ anh em chiến đấu, hướng tới thành tích cao nhất. Bản thân Son sẽ cố gắng hết sức để có thể quay trở lại mạnh mẽ hơn trong thời gian sớm nhất”, anh nói.

Sự vắng mặt của Xuân Son là tổn thất đáng kể với HLV Kim Sang-sik. Không chỉ là một chân sút giàu sức mạnh và khả năng ghi bàn, anh còn có vai trò quan trọng trong cách vận hành hàng công.

Sau khi Xuân Son rời giải, đội tuyển Việt Nam còn những lựa chọn cho vị trí tiền đạo như Nguyễn Đình Bắc, Williams Minh Hoàng, Phạm Gia Hưng và Nguyễn Tài Lộc.

Sáu tuần phía trước có lẽ sẽ rất dài với Xuân Son - không có tiếng reo hò trên khán đài, không có bàn thắng, mà là những ngày điều trị và tập phục hồi để một lần nữa trở lại sân cỏ.

Trước khi bắt đầu hành trình ấy, Xuân Son dành những lời đặc biệt nhất cho Việt Nam: “Cảm ơn Việt Nam. Được đại diện cho Tổ quốc, được chiến đấu vì lá cờ đỏ sao vàng luôn là niềm tự hào lớn lao của Son!”.

Một giải đấu đã phải khép lại sớm với Xuân Son. Nhưng như chính anh khẳng định, hành trình trong màu áo đội tuyển Việt Nam thì chưa dừng lại.