Những bước chạy kết nối cộng đồng vì hòa bình

Sau hơn nửa thế kỷ tổ chức, giải chạy tiếp tục duy trì sức hút từ phong trào cơ sở đến vòng chung kết. Năm nay, 126 xã, phường trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và phát động giải, thu hút hơn 100.000 người tham gia. Những vận động viên xuất sắc từ các vòng thi cơ sở được lựa chọn góp mặt tại ngày hội thể thao bên hồ Hoàn Kiếm.

Chung kết giải chạy năm nay có sự tham dự của hơn 5.000 người.

Chung kết Giải chạy Báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 diễn ra tại khu vực đền Bà Kiệu và không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm vào sáng 27/9. Các vận động viên tranh tài ở 12 nội dung thuộc hệ phong trào và nâng cao.

Ở hệ nâng cao, các vận động viên đội tuyển điền kinh của các tỉnh, thành phố thi đấu cự ly 5.250m nữ và 8.750m nam. Giải quy tụ gần 200 vận động viên chuyên nghiệp đến từ 18 đơn vị trên cả nước, trong đó có nhiều gương mặt từng khoác áo đội tuyển quốc gia.

Không chỉ thu hút lực lượng vận động viên trong nước, giải năm nay còn có sự tham gia của khoảng 250 vận động viên nước ngoài là cán bộ, nhân viên các đại sứ quán và tổ chức quốc tế đang học tập, làm việc tại Hà Nội. Sự góp mặt của lực lượng này góp phần tạo nên không khí giao lưu thể thao đa dạng tại giải.

Đáng chú ý, ông Nikko Huelgas, cựu vận động viên điền kinh Philippines từng giành Huy chương Vàng tại SEA Games 2015 và 2017, cũng tham gia tranh tài. Đây là một trong những điểm nhấn cho thấy sức hấp dẫn của giải chạy đối với cộng đồng quốc tế tại Hà Nội.

Một số vận động viên tham gia Chung kết Giải chạy Báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 51.

Năm nay, Ban Tổ chức bổ sung nội dung dành cho các đơn vị tài trợ với cự ly 1.750m nam và nữ. Cơ cấu giải thưởng cũng được mở rộng, với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng, bên cạnh các giải cá nhân, đồng đội và toàn đoàn.

Từ một hoạt động thể thao quần chúng, qua 51 lần tổ chức, giải chạy đã trở thành sự kiện thường niên gắn với đời sống thể thao của Thủ đô. Những bước chạy tại hồ Hoàn Kiếm không chỉ khuyến khích người dân rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần kết nối cộng đồng, lan tỏa thông điệp “Vì hòa bình”.