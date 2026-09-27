Tâm thư của Xuân Son sau khi chia tay FIFA ASEAN Cup

Bài viết trên trang cá nhân Xuân Son ngày 27/9.

"Son cảm ơn toàn thể người hâm mộ Việt Nam vì những lời động viên. Đây thực sự là khoảnh khắc buồn với Son, vì Son thực sự rất muốn cống hiến cho đất nước để mang về thêm danh hiệu. Thật đáng tiếc, nhưng bóng đá là như vậy", Nguyễn Xuân Son chia sẻ trên trang cá nhân sau khi được chẩn đoán rách cơ đùi sau và phải nghỉ từ 4 tới 6 tuần cũng như chia tay FIFA ASEAN Cup dù mới đá 1 trận.

"Giờ đây, Son sẽ tiếp tục cổ vũ và ủng hộ anh em chiến đấu, hướng tới thành tích cao nhất. Bản thân Son sẽ cố gắng hết mình để trở lại mạnh mẽ hơn trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn VIỆT NAM. Được đại diện cho tổ quốc, được chiến đấu vì lá cờ đỏ sao vàng luôn là niềm tự hào lớn lao của Son", cựu trung phong CLB Đà Nẵng viết thêm.

Theo nguyện vọng của trung phong thuộc biên chế CLB Nam Định, HLV Kim Sang-sik cho Xuân Son về Việt Nam ngày 28/9 để điều trị và hồi phục. Hiện Phòng Các Đội tuyển Quốc gia đang phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), cũng là ban tổ chức giải, hoàn tất các thủ tục cần thiết để cầu thủ 29 tuổi trở về Việt Nam theo kế hoạch.

Xuân Son (áo đỏ) và bác sĩ Trần Huy Thọ (áo xanh) khi thăm khám tại bệnh viện ở Indonesia sáng 27/9. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Sáng 27/9, VFF đưa Xuân Son đi kiểm tra y tế. Chấn thương xảy ra ở phút 57 trận đấu trên sân Sijalak Harupa, Bandung (Indonesia), khi sao nhập tịch Brazil bị Aguinaldo Amani phạm lỗi. Sau khi được đội ngũ y tế kiểm tra, Xuân Son vẫn tiếp tục thi đấu và khóc lúc rời sân ở phút 60, sau nỗ lực đi bóng, với vẻ mặt nhăn nhó khi phải nhờ đến sự hỗ trợ của bác sĩ Trần Huy Thọ.

Pha này, Xuân Son đang đi bóng và ngã dù không chịu tác động từ bất kỳ cầu thủ nào khác. "Tôi nghĩ cậu ấy chấn thương gân kheo. Tôi phải rút Son ra ngay và phần nào ảnh hưởng đến kỹ chiến thuật của đội. Toàn đội rất buồn khi thêm một cầu thủ quan trọng nữa chấn thương", HLV Kim Sang-sik chia sẻ ở phần họp báo sau trận.

"Nhưng đây không phải chấn thương nghiêm trọng và tuyển Việt Nam vẫn có phương án thay thế. Nếu Son phải nghỉ, các cầu thủ khác sẽ khỏa lấp khoảng trống mà cậu ấy để lại. Tôi tin tuyển Việt Nam sẽ làm được điều đó. Ngoài 11 cái tên đá chính, mọi cầu thủ khác đều có giá trị. Tất cả đang nỗ lực vì màu cờ sắc áo", ông nói tiếp.

Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam ở vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026. Đồ họa: VFF.

Highlights Việt Nam 1-0 Philippines Tối 26/9, Việt Nam đánh bại Philippines với tỷ số 1-0 tại lượt trận mở màn FIFA ASEAN Cup 2026.