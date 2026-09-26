Theo các nguồn tin từ The Athletic dẫn lại, Manchester City bị kết luận có hành vi vi phạm ở 114 trong tổng số 115 cáo buộc liên quan đến các quy định tài chính của Premier League. Vụ việc kéo dài nhiều năm, với các cáo buộc được công bố vào tháng 2/2023 và liên quan giai đoạn từ năm 2009 đến 2018.

Tuy nhiên, quá trình pháp lý chưa kết thúc, Manchester City dự kiến kháng cáo, trong khi các hình thức xử phạt chưa được xác định. Bản thân CLB cũng khẳng định quy trình vẫn đang tiếp diễn và một số nội dung quan trọng chưa hoàn tất.

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận Tây Ban Nha gặp Anh tại Wembley, Rodri được hỏi về những ảnh hưởng mà vụ việc có thể gây ra đối với thành tích của Manchester City trong giai đoạn anh thi đấu tại sân Etihad.

Quả bóng Vàng 2024 lên tiếng về phán quyết liên quan đến Manchester City

Tiền vệ người Tây Ban Nha nhắc lại vụ việc năm 2020, khi Manchester City từng bị UEFA cấm tham dự các giải đấu châu Âu trong hai năm vì vi phạm quy định tài chính. Sau đó, Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) hủy án cấm sau khi CLB kháng cáo.

“Chúng tôi từng trải qua một quy trình tương tự vào năm 2020. Khi đó, CLB cũng khẳng định mình không làm gì sai và cuối cùng được tuyên vô tội”, Rodri chia sẻ. Cựu tiền vệ Manchester City cho biết anh vẫn tin vào quá trình pháp lý và lập trường của đội bóng cũ.

Tiền vệ người Tây Ban Nha không lo lắng về phán quyết dành cho Manchester City

“Chúng tôi tin tưởng câu lạc bộ. Họ luôn thể hiện sự tự tin rằng mình không làm điều gì sai. Cho đến khi được chứng minh ngược lại, chúng tôi vẫn tin vào câu lạc bộ”, Rodri nói. Sự việc cũng đặt ra câu hỏi về giá trị những danh hiệu Manchester City giành được trong giai đoạn nằm trong phạm vi điều tra.

Rodri cho rằng góc nhìn của các cầu thủ về vấn đề này khác với những tranh luận bên ngoài sân cỏ. “Với chúng tôi, đó là những gì được tạo nên từ nỗ lực, sự đoàn kết và những gì chúng tôi làm mỗi ngày. Không ai có thể lấy đi những gì chúng tôi đã đạt được”, tiền vệ đang khoác áo Barcelona nhấn mạnh.

Rodri rời Manchester City trong mùa hè 2026 sau nhiều năm gắn bó và chuyển sang Barcelona. Trong thời gian thi đấu tại Etihad, cầu thủ này giành nhiều danh hiệu lớn cùng đội bóng, trong đó có các chức vô địch Premier League.

Rodri cho rằng không ai có thể lấy đi thành tích của Manchester City

Các báo cáo mới nhất cho thấy, Manchester City đang chuẩn bị bước vào quá trình kháng cáo sau phán quyết được công bố trong vụ 115 cáo buộc. Câu lạc bộ từ lâu đã phủ nhận các hành vi sai phạm và cho biết lập trường của đội bóng không thay đổi kể từ khi vụ việc được công khai vào năm 2023.

Do quá trình kháng cáo chưa hoàn tất, chưa thể xác định hình thức xử phạt cuối cùng cũng như những tác động cụ thể đối với Manchester City. Chính vì vậy, vụ việc tiếp tục thu hút sự chú ý lớn bởi liên quan trực tiếp đến giai đoạn thành công của đội bóng tại Premier League.

Đối với Rodri, tiền vệ này vẫn giữ quan điểm rằng những thành quả trên sân của các cầu thủ được tạo nên từ quá trình tập luyện, thi đấu và sự gắn kết tập thể. Quả Bóng Vàng châu Âu 2024 cho biết bản thân tin tưởng vào quá trình pháp lý và chờ kết luận cuối cùng của vụ việc.