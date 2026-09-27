Tuyển cầu mây Việt Nam thua Lào ở ASIAD

Các thành viên cầu mây nữ Việt Nam ở ASIAD 20. Ảnh: FBNV.

Tuyển cầu mây đôi nữ Việt Nam thắng Lào ở hiệp 1 với tỷ số 15-12, nhưng ở hai hiệp còn lại, Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly để Vongxay Norkham cùng Keosouliya Sonsavan vượt lên với tỷ số lần lượt là 10-15 cũng như 9-15 ở nhà thi đấu Nagoya, Nhật Bản. Ở hiệp 2 và 3, đội cầu mây đôi nữ Việt Nam không dẫn trước Lào lần nào.

Hiệp 3, đôi nữ Việt Nam có thời điểm để đối thủ dẫn tới 8 điểm, với tỷ số 6-14. Hiệp này, HLV Hoàng Thị Thái Xuân tung Lê Thị Hồng Liên vào thay Khánh Ly, nhưng không thể ngăn Lào ngược dòng. Màn khởi đầu đáng quên của đội nữ Việt Nam gây bất ngờ.

Chỉ hơn một tháng trước, Thu Trang và Khánh Ly giúp cầu mây Việt Nam lần đầu vô địch thế giới nội dung đôi nữ, khi thắng Myanmar 2-0 ở chung kết chiều 7/8 tại Bangkok, Thái Lan. Ở nội dung đôi nữ ASIAD 20, đôi nữ Việt Nam được xem như một trong những ứng viên vô địch hàng đầu khi 'chị đại' Thái Lan không thi đấu. Trong khi đó, cầu mây Lào không thường xuyên được đánh giá cao.

Bảng điểm trận đấu giữa Việt Nam và Lào ở bảng A nội dung đôi nữ cầu mây. Đồ họa: ASIAD 20.

Thua Lào, đội cầu mây đôi nữ Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội tranh huy chương khi còn hai trận vòng bảng trước mắt. Lúc 13h cùng ngày theo giờ Việt Nam, các học trò của HLV Thái Xuân chạm trán Myanmar, nếu không thắng trận này, đội cầu mây đôi nữ Việt Nam nhiều khả năng không thể góp mặt ở bán kết. 7h sáng 28/9, tuyển nữ Việt Nam đụng độ Malaysia.

Môn này, ngoài đôi nữ, đội bốn nữ cũng là một trong những niềm hy vọng lớn nhất. Ở ASIAD 19, đội bốn nữ Việt Nam giành huy chương vàng, qua đó chấm dứt 17 năm chờ đợi chức vô địch ở Á vận đội cho cầu mây nước nhà. Đội bốn nữ cầu mây Việt Nam gồm Nguyễn Thị My, Trần Thị Ngọc Yến, Hoàng Thị Thu Thảo, Lê Ngọc Tuyết cùng Nguyễn Thị Ngọc Huyền và Nguyễn Thị Yến thi đấu trận đầu tiên gặp Ấn Độ lúc 7h sáng 30/9.