HLV Philippines nói điều bất ngờ khi thua tuyển Việt Nam

"Chúng tôi không đáng thua", HLV Carles Cuadrat nói sau trận đấu trên sân Si Jalak Harupat – Indonesia tối 26/9. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho rằng Philippines thiếu may mắn trong ngày họ nhiều lần tiến sát bàn thắng nhưng cuối cùng vẫn trắng tay.

Cảm giác tiếc nuối mà ông Cuadrat nhắc đến diễn ra ngay từ hiệp 1. Khi tỷ số còn là 0-0, tiền vệ Randy Schneider tung cú sút xa khiến thủ môn Lê Giang Patrik bất lực, nhưng xà ngang cứu tuyển Việt Nam khỏi bàn thua.

Chỉ ít phút sau lần thoát hiểm ấy, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc chớp thời cơ trong vòng cấm để mở tỷ số và đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Bàn thua không khiến tinh thần các cầu thủ Philippines chùng xuống. Trái lại, họ tiếp tục đẩy cao đội hình, buộc tuyển Việt Nam phải bảo vệ lợi thế mong manh trong phần lớn thời gian còn lại.

Đến phút 82, nỗ lực ấy tưởng như được đền đáp. Từ đường chuyền vào của Sandro Reyes, Kenji Nishioka đưa bóng vào lưới Lê Giang Patrik. Tuy nhiên, VAR xác định cầu thủ Philippines việt vị trong gang tấc và bàn gỡ bị hủy.

HLV Carles Cuadrat cho rằng Philippines không đáng thua Việt Nam sau trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: Tâm Hà

"Tỷ số 0-0 hợp lý hơn", chiến lược gia 58 tuổi nói thêm khi Philippines đã một lần bị xà ngang từ chối và một lần chọc thủng lưới đối phương nhưng không được công nhận.

Ngay cả sau khi mất bàn gỡ vì VAR, đội bóng áo trắng vẫn chưa buông xuôi. Phút 90+2, tiền đạo Sebastian Rasmussen bật cao đánh đầu cận thành, nhưng Lê Giang Patrik phản xạ kịp thời để giữ nguyên lợi thế cho Việt Nam.

Philippines vì thế rời sân trong cảm giác tiếc nuối rõ rệt. Họ không lép vế trước nhà đương kim vô địch Đông Nam Á, tạo được những cơ hội đủ rõ ràng và chỉ cách bàn thắng trong những khoảnh khắc rất sít sao.

Khác biệt cuối cùng nằm ở khả năng tận dụng thời cơ. Việt Nam có bàn thắng nhờ công Đình Bắc, còn Philippines lần lượt bị khung gỗ, lỗi việt vị và Lê Giang Patrik khước từ.

Theo lịch, trận tiếp theo Philippines sẽ gặp Pakistan ngày 29/9, trong khi Việt Nam bước vào cuộc đối đầu Thái Lan.