Lời chia tay của Nguyễn Xuân Son khiến người hâm mộ nghẹn lòng

Sau khi VFF xác nhận Nguyễn Xuân Son bị tổn thương cơ đùi sau và cần từ 4 đến 6 tuần để hồi phục, tiền đạo gốc Brazil đã đăng tải tâm thư trên trang cá nhân. Đó là những lời chia sẻ chân thành của một cầu thủ luôn xem việc khoác áo tuyển Việt Nam là niềm tự hào lớn lao.

“Đây thực sự là một khoảnh khắc buồn với cá nhân Son, vì Son thực sự rất muốn cống hiến cho đất nước để mang về thêm một danh hiệu nữa. Thật đáng tiếc, nhưng bóng đá là như vậy”, Nguyễn Xuân Son viết.

Nguyễn Xuân Son đã chính thức nói lời chia tay FIFA ASEAN Cup 2026 vì chấn thương, và có những dòng tâm sự đầy tình cảm gửi tới người hâm mộ. Ảnh: FB Nguyễn Xuân Son

Những dòng tâm sự ấy khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Bởi FIFA ASEAN Cup 2026 được xem là giải đấu mà Xuân Son có thể tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu trên hàng công tuyển Việt Nam. Anh vừa cùng đội tuyển giành chức vô địch AFF Cup 2026 và được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên khác biệt trong hành trình chinh phục ngôi vương khu vực ở giải đấu của FIFA.

Đáng tiếc, chấn thương lại đến vào thời điểm không ai mong muốn nhất. Trong trận thắng Philippines 1-0, Xuân Son dính chấn thương sau một pha tăng tốc ở phút 59. Trước đó, anh vẫn cố gắng thi đấu dù bị phạm lỗi và cảm thấy đau ở vùng đùi sau.

Cuộc chia tay đáng tiếc của Xuân Son rõ ràng là tổn thất lớn cho HLV Kim Sang Sik. Không chỉ sở hữu khả năng ghi bàn, tiền đạo sinh năm 1997 còn là điểm tựa về tinh thần và kinh nghiệm cho các đồng đội trên hàng công.

Dẫu vậy, điều khiến người hâm mộ cảm phục nhất chính là tình cảm mà Xuân Son dành cho Việt Nam. Trong thời khắc khó khăn, anh vẫn khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển. “Giờ đây, Son sẽ tiếp tục cổ vũ và ủng hộ anh em chiến đấu, hướng tới thành tích cao nhất. Bản thân Son sẽ cố gắng hết sức để có thể quay trở lại mạnh mẽ hơn trong thời gian sớm nhất”, Xuân Son nhắn nhủ.

Xuân Son phải nghỉ hơn 1 tháng. Ảnh: VFF

Đặc biệt, câu nói cuối cùng của anh đã chạm đến trái tim rất nhiều người hâm mộ: “Cảm ơn Việt Nam. Được đại diện cho Tổ quốc, được chiến đấu vì lá cờ đỏ sao vàng luôn là niềm tự hào lớn lao của Son!”.

Bóng đá luôn có những khoảnh khắc nghiệt ngã như thế. Nguyễn Xuân Son phải rời giải đấu trong lúc đang mang theo khát vọng chinh phục thêm một danh hiệu cùng tuyển Việt Nam. Nhưng với tinh thần và tình yêu mà anh dành cho đội tuyển, người hâm mộ hoàn toàn có quyền tin rằng Xuân Son sẽ sớm trở lại mạnh mẽ hơn, như cách anh từng vượt qua rất nhiều thử thách trong sự nghiệp của mình.