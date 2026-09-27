Kỳ vọng gì ở 'truyền nhân Vũ Thị Hương' trên đường chạy 200m tại Asiad 20?

Lê Thị Cẩm Tú giành quyền vào chung kết 200m nữ Asiad 20. Ảnh: Trọng Đạt.

Lượt chạy vòng loại tối qua đem lại tin vui cho điền kinh Việt Nam khi Cẩm Tú về nhất lượt của mình, đạt 23,38 giây và giành vé vào chung kết. Đó cũng là thành tích tốt nhất mùa giải của cô. Nhưng khi so thời gian với các VĐV đi tiếp ở những lượt khác, Tú đứng thứ sáu trong nhóm tám người. Chung kết diễn ra lúc 17h25 giờ Việt Nam, tức 19h25 tại Nagoya.

Cuộc đua chiều nay chắc chắn không dễ dàng. Shanti Pereira chạy nhanh nhất vòng loại với 23,10 giây, còn Chen Yujie của Trung Quốc đạt 23,29 giây. Hai người này cùng Abigeil Rufa Ido của Nhật Bản cũng từng chạy nhanh hơn 23 giây trong mùa giải năm nay.

Dẫu vậy, Cẩm Tú đã cho thấy cô có thể chạy nhanh hơn so với thành tích vòng loại. Tại SEA Games 33, cô giành HCB 200m với thời gian 23,14 giây, đồng thời phá kỷ lục quốc gia. Khi ấy, Tú cạnh tranh với chính Shanti Pereira, lúc đó giành HCV với thành tích 23,05 giây.

Mốc 23,14 giây ấy đủ để người hâm mộ có quyền chờ đợi. Ở Asiad 19, Shanti giành HCV với 23,03 giây, còn HCĐ thuộc về Edidiong Odiong với 23,48 giây. Cuộc đua huy chương có thể được quyết định chỉ bởi vài phần mười giây, và Cẩm Tú từng đạt thành tích nằm trong khoảng đó. Dĩ nhiên, mỗi giải đấu có diễn biến riêng và đối thủ có phong độ riêng.

Cột mốc của Tú cũng nối tiếp câu chuyện của "nữ hoàng điền kinh" Vũ Thị Hương. Tại Asiad 2010, Hương giành HCB 200m với thành tích 23,74 giây. Kỷ lục quốc gia 23,27 giây của chị được xác lập sau đó tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc. Mười lăm năm sau, Cẩm Tú chạy 23,14 giây và vượt qua kỷ lục quốc gia tồn tại 15 năm của Vũ Thị Hương.

Chung kết 200m thường diễn ra trong chưa đầy nửa phút, nhưng chỉ một nhịp xuất phát hay cú bứt tốc cuối cũng có thể làm thay đổi thứ hạng. Cẩm Tú đang đứng trước thử thách lớn nhất từ đầu giải. Nếu tái hiện hoặc vượt qua được phong độ như ở SEA Games 33, cô có thể khiến cuộc đua huy chương trở nên đáng chờ đợi hơn.