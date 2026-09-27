Thái Lan thưởng lớn HLV Hudson trước khi đấu tuyển Việt Nam

HLV Anthony Hudson được gia hạn hợp đồng dẫn dắt tuyển Thái Lan đến tháng 2/2028. Ảnh: Minh Chiến.

Hợp đồng cũ của ông Anthony Hudson có thời hạn đến tháng 2/2027, sau Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia. FAT quyết định gia hạn thêm một năm, đến tháng 2/2028 sau những kết quả tích cực của tuyển Thái Lan dưới thời HLV người Anh.

Anthony Hudson, 45 tuổi, chính thức tiếp quản tuyển Thái Lan từ tháng 10/2025 sau khi FAT chia tay HLV người Nhật Bản Masatada Ishii. Trước đó, ông từng giữ chức giám đốc kỹ thuật FAT, dẫn dắt Bahrain, New Zealand, làm HLV tạm quyền tuyển Mỹ và huấn luyện CLB BG Pathum United (Thái Lan). Thành tích nổi bật trong sự nghiệp của Hudson là cùng New Zealand vô địch OFC Nations Cup 2016 và dự FIFA Confederations Cup 2017.

Thái Lan của HLV Hudson có màn chạy đà hoàn hảo trước khi "đại chiến" tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Dấu ấn đáng chú ý của Hudson với bóng đá Thái Lan là giúp "Voi chiến" giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 và đoạt ngôi á quân ASEAN Cup 2026.

Hudson đã hai lần đối đầu tuyển Việt Nam kể từ khi dẫn dắt Thái Lan và chưa giành được chiến thắng. Ở chung kết ASEAN Cup 2026, Thái Lan thua 0-2 trên sân Rajamangala ở lượt đi, rồi hòa 2-2 tại Mỹ Đình ở lượt về, qua đó thua chung cuộc 2-4. Hai đội sẽ tái đấu lúc 19h30 ngày 29/9 trên sân Si Jalak Harupat (Bandung, Indonesia) tại FIFA ASEAN Cup 2026. Thái Lan vừa thắng Pakistan 4-0 ở trận ra quân còn Việt Nam thắng Philippines 1-0.

Trận gặp Việt Nam vì thế là cơ hội để Hudson tìm chiến thắng đầu tiên trước tuyển Việt Nam của HLV Kim Sang-sik, chỉ ít ngày sau khi được FAT gia hạn hợp đồng đến năm 2028.

HLV Kim nói gì khi gặp 'Thái Lan A' ở FIFA ASEAN Cup? Chia sẻ với truyền thông, ông Kim Sang-sik tự tin khi hướng tới ngày tuyển Việt Nam tái đấu Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup vào tháng 9 tới.