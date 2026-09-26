Ngày tàn của đế chế Manchester City?

Manchester City đối diện án phạt nặng từ Premier League. Ảnh: Reuters.

Thông tin Manchester City bị kết luận có tội ở 114 trên tổng số 115 cáo buộc từ Ban tổ chức Premier League có thể coi là một cơn địa chấn làm rung chuyển bóng đá đương đại. Nếu phán quyết kể trên vượt qua vòng phúc thẩm nội bộ và chính thức được thực thi, "The Citizens" sẽ bước vào giai đoạn đen tối nhất lịch sử với những hệ lụy chưa từng có tiền lệ.

Trận chiến pháp lý đi kèm nguy cơ bị xóa sổ khỏi bản đồ đỉnh cao

Bước đi kế tiếp của Manchester City chắc chắn là kích hoạt điều khoản kháng cáo lên Ủy ban Phúc thẩm độc lập của Premier League. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của câu lạc bộ là quy chế giải đấu không công nhận quyền tài phán của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), nơi từng giải cứu đội chủ sân Etihad từ UEFA năm 2020. Cơ hội lật ngược thế cờ gần như phụ thuộc hoàn toàn vào các quy trình khiếu nại tố tụng dân sự.

Manchester City đối diện nguy cơ bị xóa sổ. Ảnh: Reuters.

Nếu bản án sơ thẩm được giữ nguyên, Premier League có thể mở đường cho những hình phạt mang tính răn đe tuyệt đối. Mức trừ điểm kỷ lục, có thể lên tới vài chục hoặc hàng trăm điểm, sẽ khiến Manchester City rớt hạng ngay lập tức.

Nghiêm trọng hơn, kịch bản bị trục xuất hoàn toàn khỏi giải đấu là có thật. Một khi bị đẩy ra rìa Premier League, hệ thống các giải chuyên nghiệp hạng dưới (EFL) không có nghĩa vụ phải tiếp nhận, đẩy nguy cơ "The Citizens" phải bắt đầu lại từ các giải đấu bán chuyên hoặc nghiệp dư.

Song song đó, việc hồi tố và tước bỏ những chức vô địch Premier League giai đoạn 2009–2018 không chỉ xóa nhòa kỷ nguyên vàng son của thế hệ Sergio Aguero hay Vincent Kompany, mà còn để lại vết nhơ vĩnh viễn trong biên niên sử câu lạc bộ.

Kiện tụng và làn sóng tháo chạy

Hệ quả thể thao chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Thảm họa thực sự nằm ở các hiệu ứng dây chuyền bên ngoài sân cỏ.

Manchester City có thể bị tước chức vô địch trong quá khứ. Ảnh: Reuters.

Về mặt pháp lý, phán quyết có tội sẽ trở thành căn cứ để các đối thủ từng chịu thiệt thòi trực tiếp (như Manchester United, Liverpool, Arsenal hay các đội bóng bị rớt hạng trong giai đoạn 2009–2018) đệ đơn kiện dân sự.

Chi phí bồi thường thiệt hại doanh thu, bản quyền truyền hình và suất dự Champions League có thể lên tới hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ bảng. UEFA chắc chắn cũng sẽ vào cuộc mở lại hồ sơ vi phạm Luật Công bằng Tài chính.

Về nhân sự, sụp đổ về mặt cấu trúc là điều khó tránh khỏi. Không một huấn luyện viên tầm cỡ hay siêu sao thế giới nào chấp nhận đánh đổi sự nghiệp đỉnh cao để thi đấu ở các giải hạng dưới hoặc vắng bóng tại cúp châu Âu trong nhiều năm.

Kịch bản về một cuộc "tháo chạy" hàng loạt kích hoạt qua các điều khoản giải phóng hợp đồng sẽ đẩy sân Etihad vào cảnh vườn không nhà trống, kéo theo sự đổ vỡ của các hợp đồng tài trợ thương mại béo bở.

Vết xe đổ của Juventus và Rangers đe dọa Manchester City

Nhìn lại lịch sử, những gì "The Citizens" đang đối mặt tương đồng đến rùng mình với đại án Calciopoli năm 2006 của bóng đá Italy. Năm ấy, một Juventus hùng mạnh tột bậc bị tước 2 Scudetto, đánh tụt xuống Serie B và chứng kiến gần như toàn bộ dàn siêu sao tháo chạy, để rồi mất cả thập kỷ vật lộn mới tìm lại ánh hào quang.

Nhiều ngôi sao có thể rời sân Etihad nếu Manchester City dính án phạt. Ảnh: Reuters.

Nếu Calciopoli là đòn trừng phạt cho hành vi thao túng, thì bài học từ Rangers FC năm 2012 lại phản ánh chính xác bản chất tài chính, gian lận sổ sách và chi trả lương ngầm ngoài hợp đồng chính thức.

Đội bóng Scotland phải trả giá bằng việc phá sản và bị giáng thẳng xuống giải hạng Tư, một bản án nghiệt ngã cho việc đứng trên các chuẩn mực minh bạch.

Nhiều người có thể nhìn vào án phạt trừ điểm của Everton hay Nottingham Forest cách đây chưa lâu để hy vọng vào sự khoan hồng. Tuy nhiên, đó là sự so sánh khập khiễng. Vi phạm của hai câu lạc bộ kể trên chỉ là sai số kỹ thuật về ngưỡng chi tiêu ngắn hạn, còn Manchester City bị kết tội vì hành vi gian lận tài chính có hệ thống suốt 9 năm và thái độ bất hợp tác kéo dài.

Highlights Manchester City 5-3 Sunderland Tối 20/9, Manchester City đánh bại Sunderland với tỷ số 5-3 tại vòng 5 Premier League 2026/27.