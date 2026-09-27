Những người thầm lặng phía sau thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam

Công tác chăm sóc y tế của Đoàn Thể thao Việt Nam được chuẩn bị kỹ lưỡng với đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm

Với 10 bác sĩ, y tá và chuyên gia phục hồi chức năng, công tác chăm sóc sức khỏe, điều trị và phục hồi chấn thương cho các vận động viên đã được Đoàn Thể thao Việt Nam chuẩn bị kỹ lưỡng trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Được nhiều thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam gọi vui bằng danh xưng “thần y”, TS.BS Nguyễn Mạnh Thắng, Chủ tịch Hội Y học Thể thao Việt Nam là một trong những thành viên của tổ y tế làm nhiệm vụ tại ASIAD 20. Hằng ngày, ông cùng các bác sĩ, kỹ thuật viên bám sát hành trình của các đội tuyển, kịp thời chăm sóc, điều trị và hỗ trợ phục hồi cho những vận động viên.

Câu chuyện của võ sĩ Đinh Văn Tâm là một trong những trường hợp cho thấy rõ vai trò của đội ngũ y tế tại Đại hội.

Sau khi giành chiến thắng ở bán kết để giành quyền vào tranh HCV, Đinh Văn Tâm bước xuống sàn đấu với chấn thương ở cả hai khớp gối: một bên bị chảy dịch, bên còn lại giãn dây chằng. Dù vậy, võ sĩ Việt Nam vẫn quyết tâm đề nghị được tiếp tục thi đấu trận chung kết.

Mong muốn của Tâm đặt ra một bài toán không dễ cho đội ngũ y tế: làm thế nào hỗ trợ vận động viên hồi phục trong khoảng thời gian ngắn, bảo đảm điều kiện để anh có thể tiếp tục thi đấu.

Tấm HCB của Tâm không chỉ ghi nhận sự nỗ lực của cá nhân VĐV mà còn cho thấy sự nỗ lực của đội ngũ y tế

TS.BS Nguyễn Mạnh Thắng cùng các thành viên tổ y tế đã tích cực chăm sóc, áp dụng các biện pháp điều trị, phục hồi cho Đinh Văn Tâm. Sau những nỗ lực ấy, võ sĩ Việt Nam đã có thể bước vào trận chung kết.

Dù không thể giành ngôi vị cao nhất, tấm HCB cùng tinh thần thi đấu kiên cường của Đinh Văn Tâm vẫn để lại nhiều ấn tượng. Phía sau hành trình ấy có sự đóng góp quan trọng của những bác sĩ, kỹ thuật viên đã nỗ lực giúp vận động viên có được điều kiện sức khỏe tốt nhất có thể để tiếp tục tranh tài.

Theo TS.BS Nguyễn Mạnh Thắng, không chỉ riêng Đinh Văn Tâm, tất cả vận động viên đều là ưu tiên hàng đầu của đội ngũ y tế Đoàn Thể thao Việt Nam.

“Tất cả các bác sĩ, kỹ thuật viên của đoàn đều rất tận tâm, luôn nỗ lực, nhiệt tình để phục vụ tốt nhất cho việc thi đấu của vận động viên”, TS.BS Nguyễn Mạnh Thắng chia sẻ.

Cũng theo ông, lực lượng y tế tham dự ASIAD 20 được tuyển chọn kỹ lưỡng. Các bác sĩ, kỹ thuật viên đều có kinh nghiệm trong xử lý chấn thương cấp tính, sơ cứu, chăm sóc và phục hồi chấn thương. Đây cũng là một trong những kỳ Đại hội mà lực lượng y tế của Đoàn Thể thao Việt Nam được chuẩn bị khá đầy đủ trước ngày lên đường.

TS.BS Thắng chăm sóc cho VĐV

Tham dự ASIAD 20, Đoàn Thể thao Việt Nam có 498 thành viên. Trong đó, 10 cán bộ gồm bác sĩ, y tá và chuyên gia phục hồi chức năng được bố trí theo đoàn, đảm nhiệm công tác dự báo nguy cơ, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ điều trị và hạn chế tối đa rủi ro chấn thương cho vận động viên.

Phó trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Hoàng Quốc Vinh cho biết công tác y tế đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước Đại hội. Cục Thể dục Thể thao Việt Nam bố trí 10 cán bộ y tế và phân công theo các đội tuyển, địa điểm thi đấu.

Riêng đội tuyển wushu có bác sĩ đồng hành xuyên suốt, thực hiện công tác xoa bóp, phục hồi và chăm sóc sức khỏe cho vận động viên từ quá trình chuẩn bị, khởi động đến trước, trong và sau thi đấu. Tại những địa điểm lưu trú khác của đoàn, trong đó có khu vực làng vận động viên và tàu lưu trú, tổ y tế cũng được bố trí trực 24/24 để sẵn sàng xử lý khi có tình huống phát sinh.

Công việc của tổ y tế không chỉ dừng lại ở điều trị khi vận động viên gặp chấn thương. Trong điều kiện lịch thi đấu dày đặc và các đội tuyển phân bố ở nhiều địa điểm, lực lượng y tế phải xây dựng phương án nhân sự phù hợp, chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe, hỗ trợ phục hồi để vận động viên duy trì thể trạng trong suốt Đại hội.

Một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng khác là kiểm soát việc sử dụng thuốc. Các bác sĩ phải theo dõi chặt chẽ thuốc dùng cho vận động viên, bảo đảm tuân thủ những quy định về phòng, chống doping. Đây là yêu cầu đòi hỏi sự thận trọng bởi bất kỳ sai sót nào trong sử dụng thuốc cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vận động viên.

Với 10 cán bộ y tế phục vụ các vận động viên, trong khi các đội tuyển thi đấu và lưu trú phân tán tại nhiều địa điểm, khối lượng công việc đặt lên vai tổ y tế không nhỏ. Bởi vậy, phía sau những giờ thi đấu căng thẳng còn là những ca trực, những lần xoa bóp, điều trị, phục hồi và theo dõi sức khỏe mà ít người nhìn thấy.

Mỗi tấm huy chương trước hết thuộc về tài năng, ý chí và những năm tháng khổ luyện của vận động viên. Nhưng để họ có thể bước ra sân đấu với trạng thái tốt nhất, đặc biệt khi phải đối diện với chấn thương và mật độ thi đấu cao, luôn cần một hệ thống hỗ trợ chuyên môn phía sau.

Tại ASIAD 20, đội ngũ y tế chính là một trong những lực lượng thầm lặng ấy, góp phần bảo vệ sức khỏe và tiếp sức cho các vận động viên Việt Nam trong hành trình tranh tài tại đấu trường châu lục.