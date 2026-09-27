CĐV Indonesia phản ứng khi Nguyễn Xuân Son chính thức chia tay tuyển Việt Nam

Theo đó, Nguyễn Xuân Son bị tổn thương cơ đùi sau trong trận thắng Philippines 1-0 và có thể phải nghỉ từ 1 đến 2 tháng. Điều đó đồng nghĩa với việc chân sút nhập tịch của tuyển Việt Nam chắc chắn không thể tiếp tục góp mặt tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Ngay sau khi thông tin được đăng tải, mạng xã hội Indonesia xuất hiện hàng loạt bình luận trái chiều. Một bộ phận người hâm mộ tỏ ra tiếc nuối khi không được chứng kiến màn đối đầu giữa Nguyễn Xuân Son với hàng thủ Indonesia.

Chấn thương của Nguyễn Xuân Son không chỉ khiến người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối mà còn thu hút sự chú ý từ các cổ động viên Indonesia.

Một CĐV Indonesia viết: “Hubner thậm chí còn chuẩn bị bác sĩ riêng cho Xuân Son”. Bình luận mang tính hài hước này nhanh chóng nhận được hàng chục lượt tương tác.

Một người khác đùa rằng: “Có lẽ chấn thương còn tốt hơn là phải đối đầu với Hubner, nếu không người bị đau có thể là tôi”. Trong khi đó, một tài khoản bình luận: “Chưa gặp Indonesia đã xin nghỉ trước rồi”. Không ít CĐV Indonesia còn nhắc đến cuộc đối đầu được kỳ vọng giữa Xuân Son với những ngôi sao nhập tịch của đội tuyển xứ vạn đảo.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời trêu đùa, cũng có nhiều người hâm mộ Indonesia bày tỏ sự tôn trọng dành cho tiền đạo của tuyển Việt Nam. Họ cho rằng việc mất Xuân Son là tổn thất rất lớn với đoàn quân của HLV Kim Sang Sik trong cuộc đua vô địch.

Xuân Son chia tay tuyển Việt Nam do chấn thương. Ảnh: ASEAN United FC

Đáng chú ý, một số CĐV Indonesia thậm chí còn không quá hào hứng nếu gặp tuyển Việt Nam ở chung kết. Họ muốn đội nhà chạm trán Thái Lan nhiều hơn để kiểm chứng sức mạnh của đối thủ trước vòng chung kết Asian Cup.

Nguyễn Xuân Son dính chấn thương trong trận thắng Philippines 1-0. Sau pha va chạm ở phút 57, tiền đạo sinh năm 1997 vẫn cố gắng thi đấu nhưng phải rời sân chỉ ít phút sau đó. Theo thông báo từ VFF, Xuân Son bị tổn thương cơ đùi sau và cần từ 4 đến 6 tuần để hồi phục.

Đây rõ ràng là tin không vui với tuyển Việt Nam. Xuân Son vốn được xem là một trong những niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của HLV Kim Sang Sik. Việc anh phải sớm chia tay giải đấu khiến tuyển Việt Nam mất đi một ngôi sao trên hàng công.