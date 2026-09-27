Xuân Son rút khỏi FIFA ASEAN Cup 2026, mất bao lâu để hồi phục?

Nguyễn Xuân Son chấn thương phải rời sân trong hiệp 1 trận Việt Nam thắng Philippines 1-0 thuộc bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 tối 26-9.

Ban đầu, Xuân Son gặp vấn đề sau pha tranh bóng với Aguinaldo Amani ở phút 57. Sau đó anh tiếp tục thi đấu. Nhưng rồi trong một pha tăng tốc, Xuân Son bị khựng lại rồi lăn ra sân ôm mặt đau đớn.

Khi biết mình bị chấn thương nghiêm trọng, không thể thi đấu, Son nằm dài ra sân. Trên đường rời sân, tiền đạo chủ lực của Việt Nam tỏ vẻ thất vọng, lấy áo che đi những giọt nước mắt.

CLB chủ quản Nam Định thông báo Xuân Son phải nghỉ 6-8 tuần

Tại họp báo sau trận, HLV Kim Sang-sik cho biết "dường như Xuân Son đã dính chấn thương gân kheo", và mong đây không phải chấn thương nghiêm trọng.

Tuy nhiên kết quả thăm khám sau đó báo tin dữ cho ông Kim cùng toàn đội tuyển và người hâm mộ.

Trong thông báo phát đi chiều 27-9, CLB chủ quản Nam Định cho biết: "Xuân Son không may gặp chấn thương rách cơ đùi sau. Theo dự kiến, Xuân Son cần khoảng 6-8 tuần để điều trị và hồi phục".

Đây là lần thứ 3 trong sự nghiệp Xuân Son gặp chấn thương nặng, hai lần trước là khi anh thi đấu tại Nhật Bản - gãy vụn xương bàn chân, và chung kết ASEAN Cup 2024 - gãy xương chày và xương mác chân phải, phải phẫu thuật và nghỉ gần 1 năm.

Vắng Xuân Son, tuyển Việt Nam dự báo gặp khó khăn trước trận gặp đối thủ mạnh nhất bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 là Thái Lan vào ngày 29-9, trước khi đá lượt cuối với Pakistan (2-10). Đội nhất bảng giành quyền vào chung kết tranh vô địch, đội nhì bảng gặp nhì bảng A tranh hạng ba.