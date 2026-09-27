Diễn viên Minh Tiệp vô địch nội dung Lãnh đạo - Khách mời tại Giải Pickleball Báo Văn Hóa 2026

Giải Pickleball Báo Văn Hóa năm 2026 diễn ra sôi nổi với sự tham gia của gần 300 vận động viên ở nhiều lứa tuổi, ngành nghề.

Bên cạnh các tay vợt phong trào và khách mời, giải đấu còn thu hút sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ quen thuộc như NSND Tự Long, NSƯT Quang Thắng, ca sĩ Trọng Hiếu, rapper Double2T và diễn viên Hồng Diễm, góp phần tạo nên bầu không khí hào hứng trên sân đấu.

Diễn viên Minh Tiệp và Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Nguyễn Anh Vũ tranh tài tại Giải Pickleball Văn hóa Việt 2026

Diễn viên Minh Tiệp tham dự nội dung Lãnh đạo - Khách mời tại Giải Pickleball Báo Văn Hóa năm 2026, thi đấu cùng Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Nguyễn Anh Vũ.

Sự ăn ý trong phối hợp giúp cả hai chủ động triển khai các pha tấn công, đồng thời bọc lót hiệu quả trong phòng thủ, qua đó duy trì thế trận chắc chắn và tạo ra nhiều thời điểm gây sức ép lên đối thủ.

Diễn viên Minh Tiệp phát biểu tại lễ khai mạc Giải Pickleball Báo Văn Hóa năm 2026

Với diễn viên Minh Tiệp, giải đấu lần này có ý nghĩa đặc biệt khi anh xuất hiện ở nhiều vai trò khác nhau. Vừa tham gia tổ chức, anh vừa trực tiếp bước vào sân thi đấu và cạnh tranh chức vô địch.

Trước khi đến với pickleball, diễn viên Minh Tiệp có gần 20 năm chơi tennis. Khi bộ môn này ngày càng phát triển tại Việt Nam, anh chuyển sang tập luyện và nhanh chóng tham gia nhiều giải đấu.

Diễn viên Minh Tiệp tập trung trong từng pha bóng

Vừa qua, diễn viên Minh Tiệp từng giành Huy chương Bạc tại World Cup Pickleball. Thành tích này giúp anh có thêm động lực để tiếp tục thi đấu, đồng thời trở thành một trong những gương mặt tích cực tham gia các hoạt động thúc đẩy phong trào pickleball.

Hiện diễn viên Minh Tiệp là Phó Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, đồng thời là thành viên Ban Chấp hành Liên đoàn Pickleball Việt Nam và Chủ tịch CLB VNS Pickleball.

Diễn viên Minh Tiệp trò chuyện cùng các vận động viên bên ngoài sân đấu

Việc đảm nhiệm nhiều vai trò trong cùng một giải đấu cũng cho thấy sự gắn bó của diễn viên Minh Tiệp với pickleball.

Ông không chỉ thi đấu mà còn tham gia vào công tác tổ chức, kết nối cộng đồng người chơi và góp phần đưa bộ môn này đến gần hơn với công chúng.

Phó Tổng Biên tập Báo Văn Hoá Phan Thanh Nam trao giải Nhất nội dung lãnh đạo cho diễn viên Minh Tiệp cùng Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Nguyễn Anh Vũ

Chức vô địch Pickleball Văn hóa Việt 2026 là thêm một dấu mốc trong hành trình chơi thể thao của Minh Tiệp. Sau những giải đấu và cả những lần thất bại, ông vẫn duy trì việc tập luyện, thi đấu và tìm cách cải thiện từng ngày.

Với diễn viên Minh Tiệp, pickleball không chỉ là một cuộc chơi trên sân. Đây còn là cách ông duy trì thói quen vận động, gặp gỡ những người cùng sở thích và tiếp tục thử thách bản thân ở một bộ môn đang phát triển mạnh tại Việt Nam.