Haaland lập kỷ lục khó tin

Bước vào trận đấu tại sân Etihad, Sunderland là đối thủ duy nhất mà chân sút người Na Uy chưa thể chọc thủng lưới trong số 25 CLB anh từng đối đầu tại Ngoại hạng Anh. Sau hai lần bất lực trước đội bóng này ở mùa trước, tiền đạo 26 tuổi cuối cùng cũng giải được bài toán khó.

Phút 81, hậu vệ Josko Gvardiol thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang để Haaland đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 5-3. Trọng tài biên ban đầu phất cờ báo việt vị, nhưng VAR xác định hậu vệ người Croatia xuất phát hợp lệ và công nhận bàn thắng cho chân sút Na Uy.

Pha lập công giúp Haaland hoàn tất bộ sưu tập đặc biệt ghi bàn vào lưới cả 25 đội bóng anh từng gặp tại Ngoại hạng Anh. Sunderland là mảnh ghép cuối cùng còn thiếu kể từ khi Haaland gia nhập Man City vào hè 2022.

Tiền đạo Erling Haaland ăn mừng bàn thắng vào lưới Sunderland, hoàn tất thành tích ghi bàn trước cả 25 đối thủ từng gặp tại Ngoại hạng Anh. Ảnh: EPA.

Bàn thắng của tiền đạo sinh năm 2000 cũng khép lại một trận đấu mà đội chủ sân Etihad nhiều lần tưởng đã đánh rơi điểm số. Dù liên tục vượt lên, Man City vẫn không thể sớm khuất phục Sunderland bởi phong độ chói sáng của tiền đạo Brian Brobbey.

Chân sút người Hà Lan ghi cả 3 bàn cho đội khách ở các phút 12, 33 và 59, lần lượt rút ngắn hoặc san bằng cách biệt sau những pha lập công của Man City. Đây cũng là hat-trick đầu tiên của anh tại Ngoại hạng Anh mùa này, nhưng niềm vui cá nhân không đủ giúp Sunderland có điểm.

Thống kê cho thấy, Brobbey là cầu thủ đầu tiên sau 19 năm lập hat-trick mà đội nhà vẫn thua tại Ngoại hạng Anh, kể từ trường hợp của tiền đạo Roque Santa Cruz trong màu áo Blackburn năm 2007.

Tiền đạo Brian Brobbey lập hat-trick cho Sunderland nhưng vẫn không thể giúp đội khách tránh thất bại 3-5 trước Man City. Ảnh: Getty Images.

Man City trước đó mở tỷ số nhờ công tiền vệ Enzo Fernandez ở phút 9, trước khi tiền vệ Rayan Cherki ghi bàn ở phút 29. Tiền đạo Antoine Semenyo lập cú đúp ở các phút 43 và 57, còn Haaland đặt dấu chấm hết cho nỗ lực bám đuổi của Sunderland.

Chiến thắng 5-3 giúp Man City duy trì thành tích toàn thắng cả 5 vòng đầu Ngoại hạng Anh. Tính trên mọi đấu trường, thầy trò HLV Enzo Maresca đã thắng cả 7 trận chính thức từ đầu mùa.

Nhà cầm quân người Ý trở thành HLV thứ 6 trong lịch sử Ngoại hạng Anh thắng cả 5 trận đầu tiên khi dẫn dắt một CLB mới, gia nhập nhóm có người tiền nhiệm Pep Guardiola. Tuy nhiên, việc để Sunderland ghi tới 3 bàn khiến ông chưa thể hoàn toàn hài lòng.

“Thực lòng, tôi thích thắng 1-0 hơn 5-3”, HLV Maresca thừa nhận sau trận. Chiến lược gia người Ý đánh giá cao sức tấn công của Sunderland, đồng thời cho rằng Man City cần rút kinh nghiệm từ những thời điểm để đối phương liên tục gỡ hòa.

Với 15 điểm sau 5 vòng, Man City đứng đầu bảng và bỏ xa Arsenal 3 điểm. Sau quãng nghỉ dành cho đội tuyển quốc gia, đội bóng thành Manchester làm khách của Liverpool lúc 22h30 ngày 11/10, trong khuôn khổ vòng 6 Ngoại hạng Anh.